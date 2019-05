機上情緒失控！20歲女大生試圖開艙門自殺　機長急喊塔台：需要墜機救援

▲達美航空傳出旅客試圖跳機的意外。(示意圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

美國達美航空(Delta)10日一架從北卡羅萊納州飛往紐約的班機上,有一名年約20歲的女子試圖打開艙門往外跳,由於事發突然,空服員當下向全機宣布進入緊急狀態,並試圖控制該名女子,驚險過程全被航空管制員即時錄音錄下,事後也有乘客將現場狀況照片上傳至Twitter。紐約與紐澤西港務局(Port Authority of New York and New Jersey)表示,他們了解全盤狀況,但不會對報導做出證實或評論。

根據CBSNY報導,這名20歲女子正在美國南部就讀大學,也是某個犯罪案件的受害者,她正由父親陪同準備前往紐約,不料卻在中途情緒失控,企圖打開飛機艙門跳機自殺。消息指出,當時航警接到機長訊息表示,「我們要宣布緊急情況,前方服務門已經打開」、「我們需要墜機和火災救援」。不過就在幾分鐘後,機長又說,「取消墜機火災救援,我們剛剛有一名精神異常的乘客試圖打開前門」、「現在一切都在控制之中」。

執法人員指出,由於機艙門有安全裝置,因此女子並未將門打開,飛機落地後,該名女子也被送往醫院。搭乘該班機的乘客赫伯特(Stacy Herbert)將當時機艙狀況的照片上傳至Twitter,並表示,這女孩原本坐在她的後方,接著看到她在艙門口大聲尖叫,喊著我要開門自殺,最後是她的父親將她拉回座位。

《ETtoday新聞雲》提醒您,請給自己機會:

自殺防治諮詢安心專線:0800-788995;生命線協談專線:1995