機上情緒失控！20歲女大生試圖開艙門自殺　機長急喊塔台：需要墜機救援

▲達美航空傳出旅客試圖跳機的意外。（示意圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國達美航空（Delta）10日一架從北卡羅萊納州飛往紐約的班機上，有一名年約20歲的女子試圖打開艙門往外跳，由於事發突然，空服員當下向全機宣布進入緊急狀態，並試圖控制該名女子，驚險過程全被航空管制員即時錄音錄下，事後也有乘客將現場狀況照片上傳至Twitter。紐約與紐澤西港務局（Port Authority of New York and New Jersey）表示，他們了解全盤狀況，但不會對報導做出證實或評論。

根據CBSNY報導，這名20歲女子正在美國南部就讀大學，也是某個犯罪案件的受害者，她正由父親陪同準備前往紐約，不料卻在中途情緒失控，企圖打開飛機艙門跳機自殺。消息指出，當時航警接到機長訊息表示，「我們要宣布緊急情況，前方服務門已經打開」、「我們需要墜機和火災救援」。不過就在幾分鐘後，機長又說，「取消墜機火災救援，我們剛剛有一名精神異常的乘客試圖打開前門」、「現在一切都在控制之中」。

執法人員指出，由於機艙門有安全裝置，因此女子並未將門打開，飛機落地後，該名女子也被送往醫院。搭乘該班機的乘客赫伯特（Stacy Herbert）將當時機艙狀況的照片上傳至Twitter，並表示，這女孩原本坐在她的後方，接著看到她在艙門口大聲尖叫，喊著我要開門自殺，最後是她的父親將她拉回座位。

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