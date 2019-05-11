12歲在街頭被帶走！她當8年「男人發洩工具」　脖子全是皮條客咬痕



▲近日紐約曼哈頓街頭藝術希望可以重視人口販賣問題。（圖／翻攝自Street Art for Mankind官網）

國際中心／綜合報導

在現代文明的時代，令人難以置信的人口事實，在2016年根據國際勞工組織（International Labour Organization)統計，全球約有4000萬人是所謂的「文明奴隸」，光是兒童就佔了大多數，原因是因為價格便宜、體力好、也好訓練。這樣的人口悲歌在最近紐約的「人類藝術街」展出大量相關創作，希望可以喚起人們重視。

根據《CNN》報導，近日在美國曼哈頓街頭，由一個非政府組織「人類街頭藝術」（Street Art for Mankind,SAM）舉版一個藝術展，6幅巨大的街頭壁畫中，表達了「文明奴隸」的概念，其中包括美國性奴、歐洲家奴、非洲兒童兵、亞洲時尚產業的童工、拉丁美洲的童漁工、非洲巧克力業童工，並且以紐約少女湯普森（Melanie Thompson）的故事為主軸。

如今已經是23歲亭亭玉立少女的湯普森，看起來就跟一般女孩沒兩樣，但重獲自由的她，身上卻有一條條傷疤，而這些疤就是記錄著她童年的悲慘人生，「只要我一逃跑，皮條客就會把我拉回來毒打一頓，甚至咬我」直到今天，湯普森還是認為「這道陰影」永遠部會結束，睡夢中隱約仍感覺到自己遭到非禮、不斷被帶到不同地方買賣。

「即使到了現在，我還是很難不用性愛跟金錢來衡量自己的價值」湯普森自12歲在街頭被綁架後，就逼迫開始8年的性奴生活。

而另一幅引發關注的，是一名孟加拉時裝業的童工故事，一名女孩12歲開始就被送到工廠工作，每天需要製作480條牛仔褲，一天的收入是一塊錢美金，為了養家她不得不犧牲學業工作。6幅畫作藏著6個故事，就是希望讓參觀者更了解人口販賣背後的暗黑真相。