普丁找幕僚尬冰上曲棍球　連進10球「匍匐跌倒出場」0.5秒起身帥翻

▲普丁10日參加冰上曲棍球比賽，出場時跌倒嚇壞眾人。（圖／翻攝自推特）

國際中心／綜合報導

俄羅斯剛過完勝利日節慶，當地時間10日喜愛打冰球的總統普丁，閒情逸致下參加一場冰球比賽，對手則是部分的政府幕僚，帥氣英姿一登場立刻成為全場焦點，甚至在比賽結果，普丁一人就進了10球，被網友誇讚「果然是十項全能的總統！」只卻沒想到在準備光榮離場時，竟然讓自己出了一個跌倒糗。

綜合外媒報導，普丁在索契參加了冰上曲棍球比賽，並且帶領隊伍得到冠軍，穿著11號球衣帥氣英姿在一登場就是焦點，身為前鋒的普丁跟著搭檔俄羅斯國防部長紹伊古一路過關斬將到達設門前，光是他一個人就打進10球，紹伊古則是進了3球。

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▲沒想到帥氣出場時竟然跌倒。

每一年普丁都會帶領「傳奇隊」參賽，而隊伍成員除了紹伊古外，含有前冰球隊員，而對手則是俄羅斯的政商高階主管、官員，有別於在政治生活上講話的霸氣，普丁一上場彷彿脫胎換骨成運動員一般，完全不輸職業選手。過去普丁也曾表示，「若是不當總統，確實會考慮變成運動員。」但就在比賽結束後，普丁逐一擊掌、打招呼準備離場時，不慎絆倒在冰球場上，旁邊官員立刻上前要攙扶，但普丁以迅雷不及掩耳的速度爬起，一展真正戰鬥民族的強大幹勁。

不少網友看到普丁在冰上曲棍球場上的英姿，留言直呼「到底這位總統還有什麼不會的？」、「普丁就是帥氣」、「沒辦法，跌倒那一幕真的太幽默了」、「俄羅斯有普丁真的是一大傳奇！」

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