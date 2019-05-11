老闆怨員工都準時下班「我無法認同」！網嘴爆教訓：爛透了

▲一名CEO不滿員工準時下班。（圖／達志／示意圖）

國際中心／綜合報導

慣老闆的想法總異於常人！美國一位CEO在線上知識平台Quora發文抱怨，「公司裡有兩名員工一直以來，都很準時下班，我實在無法認同，有沒有甚麼解決的辦法？」沒想到PO文一出，立刻引來大批網友砲轟、批評「身為一位老闆，你真是爛透了」、「只要能在上班時間完成工作，為什麼員工不能準時下班啊」。

日前有一名自稱是「CEO」的網友在Quora上發文表示，「我有2名員工，通常在下午6點就準時下班離開工作崗位。雖然這2位都是好員工，但我不喜歡他們對公司的責任只限於上班時間，作為CEO我實在無法認同，想問有什麼方法解決？」該文一貼出，馬上引來眾多網友砲轟。

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▲慣老闆「使用」員工，就像用抽取式衛生紙，用過即丟。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

許多網友不客氣地批評，「這看來只是Quora上垃圾郵件問題。」「你認真的嗎？」「你在尋找什麼類型的承諾？是希望他們在非工作時間隨叫隨到？」「你有兩個好員工，在上班時間把工作做完，你還期待他們把私人時間都給你？那是你的工作，不是他們的。」「只要能在上班時間內完成工作，為什麼不能準時下班」、「你這種態度根本無法吸引優秀人才」、「他們不是奴隸。」

不過也有人提出解決的建議，「準時下班並不代表他們缺乏責任感，如果你不能接受，就找新人來取代他們」、「可考慮配公司股票給員工，一旦成為公司的一份子，積極度就會不一樣了。」