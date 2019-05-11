11月大女兒金手鍊不見4天！　母在小孩「糞便中」找到嚇壞

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真的要小心幼童隨手抓東西吃！泰國一名媽媽日前發現11月大女兒戴在手上的金手鍊不見了，翻遍整個家都找不到。直到4天後，小孩突然肚子痛，上廁所卻上不出來且感疼痛，緊急送醫後浣腸，結果在便便裡發現一條「金光閃閃」的東西，才驚覺原來是小孩把金手鍊吞進去了！

據泰國媒體《khaosod》報導，一名泰國媽媽在臉書上貼出一張「金手鍊」照片，PO文寫道，日前發現11月大女兒手腕上的金手鍊突然消失，結果她翻遍整個家裡都找不到，還以為應該是出門的時候掉了。不料就在4天後，女兒面露難色、又哭又鬧，想上大號卻上不出來，她於是帶去給醫生浣腸，才順利排便。沒想到令她驚訝的是，她在小孩糞便中發現那條遺失的金手鏈。

▲媽媽在幼女「糞便中」找到金手鏈嚇壞。（圖／翻攝自Mother and Child Channel 臉書粉專）

所幸幼童在浣腸後並無大礙，媽媽表示，因為金手鍊是被孩子吞進去的，若卡在喉嚨裡恐導致窒息，同時她也呼籲家長們要更加注意自己的小孩是否有隨手拿東西吞的習慣，必須將孩子看緊、導正他們亂吃東西等觀念。

貼文一PO出後，立刻引發許多家長同感回應「我的小孩也是這樣隨手拿隨手吃，教都教不會！」、「太恐怖了！這麼一小條金手鍊差點成為致命物武器」、「小孩手上如果有拿東西，一定要特別注意」，還有人擔心表示「這麼小的小孩，還是不要讓他們戴手鍊比較好」。