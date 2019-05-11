睡夢中燒成火球！16歲少女半夜遭澆汽油焚身　他求婚失敗惱羞謀殺

▲ 16女學生被放火燒人。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

國際中心／綜合報導

巴基斯坦日前發生一起驚悚的案件，一名16女學生被一名男子求婚，但少女家長不贊成這場婚事，沒想到男子幾天後就帶著同伴到少女家中，在她身上倒滿汽油、放火燒人後逃跑，導致她全身多個部位燒燙傷。

《海灣新聞》（Gulf News）報導，巴基斯坦旁遮普邦（Punjab）穆扎法爾格爾縣（Muzzafargarh）警方9日依謀殺未遂嫌疑逮捕一名男子，他涉嫌和同夥一起在一名拒絕他求婚的16歲女孩身上放火。據警方說法，受害者臉部、身體及手臂燒傷，已經被轉往穆扎法爾格爾縣總部醫院，目前狀況穩定。

初步調查報告指出，受害者母親在凌晨1時30分被女兒的尖叫聲驚醒。巴國媒體《黎明報》（Dawn）報導，她醒來後趕緊前往查看，便目睹2名男子迅速往她女兒身上淋上汽油、縱火後逃逸。他們的親戚都趕來幫忙滅火，並在現場發現疑似是兇手留下的錢包，裡面有一些錢、一張照片和一張寫著2支手機號碼的紙條。

受害者母親指控，嫌犯和目前身分不明的同夥放火燒她的女兒，企圖殺人後逃逸。她提到，嫌犯的父母曾向她女兒提親，但被他們拒絕，認為嫌犯是因求婚遭拒心生不滿、惱羞成怒，才會潛進屋內放火；當地警方已經展開調查。