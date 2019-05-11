影／憂鬱兒「伴老母屍4個月」親友破門嚇壞…發黑乾屍還坐在沙發上！

記者陳亭伃／綜合報導

馬來西亞柔佛州的東甲鎮日前傳出一起家庭悲劇，一名患有憂鬱症的男子，發現高齡85歲的老母突然暴斃在家中沙發上，心中悲痛萬分之餘也不捨將母親送到醫院或殯儀館，就這樣伴屍4個月，直到老母親的遺體都已經成為乾屍才被親戚發現。

▲憂鬱症兒因無法接受母親離世，伴屍4個月。（圖／翻攝自e南洋報）

綜合外媒報導，這名已經40歲的獨生子，自從老父親過世後，就跟母親一起生活在家，今年1月中死者馮錦瓊突然猝死在沙發上，獨子因為不捨將母親送到醫院，於是就將家中的門窗全部關緊，並且在屋內燃燒樹枝，試圖遮掩遺體發出的臭味，並且找了布將母親蓋住。

死者的姪女表示，在過年間曾想要去探望，但卻遭到拒絕，接著清明節也提出想要去探望，但同樣遭到獨子的拒絕，直到事情被揭穿當天，從死者獨子口中得知已經過世，卻交代不清遺體如何處置，於是決定報警。

警方跟親友到死者家中時，死者的獨子才表示自己已經日夜伴屍4個月，不管吃喝都在母親的遺體旁邊，完全壓抑自己內心的悲痛。殯葬人員動員6人進去搬移遺體時，發現老婦遺體呈現坐姿在客廳沙發上，再告知「沒有惡意」後，將老婦遺體帶往殯儀館，詳細死因仍有等遺體檢驗報告出爐。