4人質西非獲釋「險落恐怖組織手中」　法特種部隊2士兵攻堅中喪生

▲ 帕爾麗10日召開記者會。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

法國10日宣布，特種部隊在西非國家布吉納法索救出4名人質，包括2名法國公民。他們5月稍早在布吉納法索鄰國旅遊時被綁，特種部隊在他們被移交給馬利武裝份子以前展開救援行動，意外發現綁匪還挾持了一名美國女子及一名南韓女子；過程中有2名士兵及4名綁匪喪命，還有2名綁匪正在逃。

法國軍方表示，這場攻堅行動發生在布基納法索北部，當時綁匪正在前往馬利途中。特種部隊指揮官在綁匪一行人接近馬利邊境時決定採取行動，因為他們極有可能將人質交給總部位於該國的恐怖組織Katiba Macina。勒匡特將軍（François Lecointre）在10日的記者會上表示，「一旦人質落入他們手中，就不可能拯救。」

7日在美國的協助之下，法國展開第一次行動，讓他們得以追蹤綁匪的位置。突襲過程中，特種部隊包圍附近200公尺的開放地帶，在被守衛發現以前成功挺進距離4個人質安置處不到10公尺的地方。勒匡特說明，2名犧牲的士兵在進入其中一個安置所時被近距離射殺。

法國國防部長帕爾麗（Florence Parly）表示，特種部隊此前沒有料到會找到美國及南韓人質，因為沒有任何消息指出綁匪手中還有其他人質。她表示，目前還不清楚綁匪身分，但在2名法國公民被綁的地點附近有2個主要武裝組織，分別與蓋達組織（Al-Qaeda）及伊斯蘭國（Islamic State group）有關，同時感謝貝寧及布吉納法索軍方提供的幫助。

2名法國人質皮克（Patrick Picque）及拉西米拉斯（Laurent Lassimouillas）都是音樂老師，1日在貝寧北部偏遠的彭賈里國家公園（Pendjari National Park）狩獵時失蹤；帶領他們的導遊不久後被人發現時已經死亡，屍體遭人毀容。彭賈里國家公園與布吉納法索接壤，附近伊斯蘭武裝分子近幾個月來越來越活躍。

勒匡特指出，另2名獲釋人質顯然已經遭綁匪挾持了28天之久。南韓媒體援引政府官員說法指出，當局並未獲報有任何國人失蹤，目前正極力確認該名女子的國籍。《法新社》則援引一名官員說法報導，美國為法國解救美國人質的行動表示感謝。