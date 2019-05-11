北韓連射2枚飛彈「或為新武器首度曝光」　南韓還在分析

▲ 北韓9日進行人民軍展演及西部戰線防禦部隊火力打擊訓練。（圖／朝中社）

國際中心／綜合報導

北韓9日下午無預警發射2枚不明飛行物，短短一周內二度採取挑釁行動。儘管外媒多指其為短程彈道飛彈，韓美軍方目前共同研判為短程飛彈，並未提及其他細節。10日晚間最新消息指出，南韓國家情報院（後稱國情院）透露，平壤當局9日發射的很可能是此前從未曝光的新型武器，因此分析耗時較久。

國情院10日表示，北韓4日發射的飛行物與9日的飛彈外型相似，但需精密分析其規格、射程、速度及彈道等，才能確定是否相同。國情院認為，北韓此次發射飛彈是自衛性質軍事訓練，屬獨立事件，也可能是受到南韓宣布在韓美聯合軍演投入尖端武器的影響。

分析指出，北韓9日發射的飛彈高度約40公里，第一枚飛行距離420公里，第二枚270公里。國情院提到，除往東海（我稱日本海）發射的2枚飛彈以外，北韓當天還向西海（我稱黃海）發射240mm多管火箭炮；而試射飛彈的行為已經違反兩韓2018年簽署的《9‧19軍事協議書》。

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▲ 金正恩親自指導試射。（圖／朝中社）

外界多推測9日發射的2枚飛彈為彈道飛彈，但韓美兩國皆語帶保留，國情院也表示，「並沒有下定論說不是彈道飛彈。該武器射程覆蓋南韓全境，而我國也擁有射程覆蓋北韓全境的武器系統。」

針對北韓試射的原因，國情院猜測，平壤當局可能受到南韓軍方在韓美聯合軍演採用尖端武器、國防部7日指責北韓試射違反軍事協議等因素影響，才會頻頻挑釁。此外，北韓4日試射以後，美國施加強力經濟制裁的立場毫無鬆動，可能因此在9日再度發射，表達不滿。

國情院指出，平壤當局此也可能是為了分裂南韓政府，但故意使最後一枚飛彈落在北韓境內顯示其不願緊張情勢更加惡化；北韓也以試射作為壓制人民軍內部及人民不滿聲浪的手段。