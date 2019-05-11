兒遭同學丟起司引發「過敏性休克」致死　母慟：我永遠不會原諒兇手

記者張方瑀／編譯

「我永遠不會忘記那天早上，吉瑪狼吞虎嚥地吃完我替他準備的早餐，出門前還大聲喊著晚點見。」53歲的麗娜（Rina Cheema）回想起兒子最後一次與他的對話，眼淚仍舊不停落下，她還在試圖習慣失去靈魂伴侶的世界，「我最後悔的就是那天我沒有擁抱他，也來不及告訴吉瑪我有多麼愛他。」

13歲的吉瑪（Karanbir Singh Cheema）天生對小麥、麩質、所有乳製品以及雞蛋、堅果都會產生嚴重過敏。2017年6月28日中午，他在倫敦郊區格林福德(Greenford)的學校餐廳領餐時，後頸遭同學丟擲起司，當場不適引發過敏性休克，發病10日後便死亡。英國法院近來針對這起事件進行庭審，犯案少年表示自己當時只是想要惡作劇，完全沒有要害人的意思，「我不知道這會殺死他」。

身為單親媽媽的麗娜接受《每日郵報》訪問時表示，「我沒辦法原諒兇手，吉瑪是我的一切，我的全世界，作為一個母親，我怎麼能原諒？」麗娜說，吉瑪第一次出現過敏反應是在3個月大時，而2歲時他曾經貪玩咬了一口樹枝，結果就產生過敏性休克，當時醫護人員緊急注射了對抗過敏反應的腎上腺素，才救回吉瑪一條命。

▲許多人對於蛋奶製品都有嚴重過敏。（圖／示意圖／達志影像）



麗娜說，為了照顧兒子的身體，他家裡有專屬的烤箱、微波爐與冰箱，「吉瑪對自己吃的東西同樣警惕，對自己的過敏反應也直言不諱，每次見到新朋友時，過敏永遠是他告訴別人的第一件事。」為了預防萬一，除了確保隨身攜帶藥物用腎上腺素（EpiPen）外，她也同樣在學校放了一個，還有其他如抗組織胺與防止氣喘的藥物，「我盡了一切可能保護他的安全，但是我不會永遠和孩子在一起。」

儘管學校告訴麗娜，是因為學生惡作劇丟起司才導致吉瑪身亡，但麗娜卻不敢相信。她說吉瑪當天穿著襯衫，還打了領帶，起司怎麼能輕而易舉地打到他的後頸。根據法醫檢驗顯示，吉瑪襯衫領子上確實有起司的痕跡，但在醫院拍攝的一張照片顯示，吉瑪的嘴唇和舌頭有嚴重腫脹。

英國有著界上最高的過敏患病率，民眾開始對對學校管理嚴重食物過敏兒童的方式感到擔憂。英國E學院信託基金（E Academies Trust）發布聲明指出，吉瑪的死亡凸顯了學校在管理醫療需求較高的學生時，面臨的重大挑戰。麗娜則說，「我不能讓吉瑪回來，但我不想讓任何其他父母經歷我現在所經歷的一切。過敏的孩子不應該害怕去上學，而且當你送孩子上學時，也不會事最後一次道別。」