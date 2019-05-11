誇口「相信金正恩」北韓竟一周二射　川普變臉：他們沒準備好談判

▲ 美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

繼4日發射大口徑長程放射砲及戰術導向武器，北韓5天後再度無預警試射武器，目前美國及南韓軍方共同研判為2枚短程飛彈，使2018年一連串峰會以來漸趨緩和的朝鮮半島情勢再度緊張。美國總統川普（Donald Trump）表示，沒有人樂見北韓此類行動，也不認為平壤當局準備好進行談判。

平壤當局4日無預警試射後，川普時隔數小時才在推特上發文表示，對北韓領導人金正恩有信心。但北韓一周內二度試射，使川普於美東時間9日在白宮表示，「我們現在非常認真的看待這個問題，沒有人對此感到開心。」他將持續發展與金正恩政權間的關係，但也補充，「我不認為他們準備好進行談判。」而此前才有美國官員樂觀的表示，川金二人將舉行第三次峰會，針對北韓棄核及美國解除經濟制裁達成協議。

官員指出，北韓自2017年年底以後中止核試及飛彈試射，是川普在與金正恩發展外交上最顯著的成就。此後，他們在新加坡及越南各舉行一次峰會，頻頻展現兩人的好交情，但無核化談判進行至今並未取得任何實質進展。

此外，美國司法部9日宣布扣押一艘北韓貨輪「誠實號」（Wise Honest），可能使無核化協商更加困難。美方指出，誠實號不顧聯合國禁運令，自俄羅斯走私煤炭，涉嫌違反制裁。誠實號是北韓最大貨輪之一，2018年4月首度被印尼當局扣押，被發現時不僅偏離航道，詢答機也被關閉。當時調查發現，誠實號上的煤炭主要在國際海域進行船對船轉運，以規避制裁。