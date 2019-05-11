高關稅不只影響中國！美國3個月後「有感漲價」　NIKE、iPhone首當其衝

▲高關稅對美中雙方市場都會造成衝擊。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

美國調漲對中國商品關稅至25%，受影響的不只是中國企業與美國農民，就連美國的消費者也會在未來3至4個月開始受到影響，除了零售商必須調漲商品售價，以因應高漲的進口成本外，若是高關稅問題長期未解，將會導致美國數十萬人民失業，經濟增長也會放緩。貿易顧問公司指出，零售商品漲價後，普通的美國四口之家，每年會多出767美元（約台幣2萬3708元）的花費。

根據《路透社》報導指出，美國的零售商目前已開始採取應對措施，包含吸收部分費用，並分攤到其他商品上，或是在關稅調漲前增加進口量，但仍然無法抵擋一次調高至25%的關稅成本。儘管從中國出口到美國的時間，讓市場能有一段「緩衝期」，零售商店的價格不會立即受到影響，管理諮詢公司埃森哲（Accenture）主管埃里格（Brian Ehrig）表示，消費者至少還要在過3至4個月才會感受到調漲後的新價格。

請繼續往下閱讀...

▲5月10日前中國出口的貨物仍維持10%的關稅。（圖／路透）



彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）認為，未來美國民眾要購買NIKE球鞋或是iPhone也都得付出更高的價格。高盛指出，估計調漲關稅會讓美國2019年全年經濟增長率減少0.3個百分點，經濟增長率僅2.2%，明顯讓美國經濟成長放緩。分析師認為，目前美中雙方磋商應聚焦在，如何避免「長期且全面的」加徵關稅。

美國零售聯合會（NRF）屢次表示，高關稅的代價將落在美國頭上而非中國。高盛（Goldman Sachs）甚至預估中國會對在中企業採取報復手段，例如拖延商品入關時間或監管機構加強審查，因為許多美國企業都相當依賴中國市場，包含波音（Boeing）、Nike、特斯拉（Tesla）、通用汽車（General Motors）、英特爾（Intel）等大公司估計都會受到影響。

美國總統川普10日在推特發文表示，「關稅將為我們國家帶來更多財富，我們的農民能更好、更快的改善現狀，受飢餓所苦的國家現在也能獲得幫助。」但美國大豆協會（American Soybean Association）卻在早先公布的聲明中敦促取消對中國產品加徵關稅的計劃，「隨著價格持續走低、關稅紛爭懸而未決，我們的耐心即將耗盡，美國大豆農民在經濟上、精神上受到的重創不容忽視。」

▼玉米和大豆是美國農民每年最賺錢的作物。（圖／路透）

