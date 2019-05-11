「已出港貨物不算」新關稅留軟期限　美中談判仍有3周緩衝

▲美國自10日00:01起對中國貨品加徵25%關稅。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國如期在10日調高對2000億美元中國貨物加徵關稅至25%，一時之間對兩國進出口市場造成衝擊，美國總統川普也在推特上表示，既然已經加徵關稅，貿易談判就「沒必要麼急」。市場策略專家則指出，在生效時間前離境的貨物，仍享有關稅寬限期，距離真正的關稅衝擊，仍有約3到4周的「軟期限」，因此他們認為，美中雙方仍有機會達成新的貿易協議。

美國海關和邊境保護局（CBP）發言人證實，在美國東部時間10日00:01之前離開中國的貨物，將被視為已出口到美國，維持10%的關稅，在此之後，關稅增幅將提高至25%。高盛（Goldman Sachs）經濟專家哈祖斯（Jan Hatzius）表示，由於10日前已離開中國港口的出口將不受新關稅的影響，這段時間也替談判創造了一個緩衝的窗口，在此「軟期限」（soft deadline）內，雙方的談判可以繼續。

25%的新關稅將打擊中國農場、工廠生產的約6000種產品，從生鮮或冷凍食品到化學品、紡織品、金屬製品、建築材料、電子產品和一般消費品。川普雖在推特上表示，已經啟動對剩下3250億美元中國商品加徵25%關稅的程序。他認為，美中的雙邊貿易相當不平衡，因為美國只向中國出口大約1000億美元的商品和產品。

代表中方進行談判的中國國務院副總理劉鶴，11日接受中國媒體聯合採訪時表示，雙方進行了坦誠、建設性的交流，也有繼續在北京進行下一輪磋商的共識。劉鶴強調，他不認為談判有破裂，「這是兩國談判中不可避免的小曲折」，儘管雙方也有意見不一致的地方，但這都是重大的原則問題，「每個國家都原則，在這些原則上絕對不能讓步。」