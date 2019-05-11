貪腐醜聞不斷！南非執政黨支持率狂跌　國會大選仍勝券在握

▲南非現任總統拉瑪佛沙。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

南非國會與地方選舉結果11日出爐，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）所屬政黨「非洲民族議會」（ANC）已幾乎確定當選。不過根據選舉委員會統計，非洲民族議會的支持率，降到1994年曼德拉（Nelson Mandela）帶領該黨贏得首次不分族裔選舉以來的最低紀錄。顯見選民對於前總統在位時，各種醜聞與貪污感到非常不滿。

南非自自1994年來，舉辦過6次全國大選，而執政黨「非洲民族議會」（African National Congress）已連續5次勝選，外界推測今年仍會由非洲民族議會勝出，但得票數會大幅下降，原因就在於執政9年卻不斷傳出貪腐醜聞的前總統朱瑪（Jacob Zuma），且南非經濟發展遲緩、失業人口創下新高，讓選民對該黨的支持率自2004年來就不斷下滑。

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▲南非大選結果將於當地時間11日出爐。（圖／路透）



自2004年以來，非洲民族議會在每次選舉的支持度都呈現下滑，2016年的地方選舉只以54%得票率勝出，較2014年國會選舉獲得62%選票相去甚遠。因此2017年12月66歲的拉瑪佛沙取代朱瑪成為「非洲民族議會」主席並在2018年2月17日接任總統，力圖改革，希望能挽回「非洲民族議會」的頹勢。拉瑪佛沙也在投票前夕承認說：「我們謙卑承認我們的錯誤，我們已經果斷採取步驟打擊腐敗。」

南非在1994年舉行首次不分族裔膚色的民主選舉，當時曼德拉帶領「非洲民族議會」以62%的得票率取得壓倒性勝利，並以76歲高齡就任總統。此次大選共有8170名候選人登記參選國會議員，各政黨依得票率分配400席，再由新當選的國會議員代表人民選出新任總統。選委會指出，目前南非已有95%選區完成計票作業，「非洲民族議會」得票率達57.73%。