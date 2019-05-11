梅根也是貓奴！兒子取名亞契　英媒爆：紀念「愛吃葡萄的胖喵」

▲梅根將寶寶命名亞契，可能是要紀念以前養的貓。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

英國王室哈利王子與老婆梅根（Meghan Markle）日前迎來兩人的第一個兒子，取名為亞契（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）。英媒報導指出，這個名字是來自梅根小時候養的一隻貓咪，梅根非常疼愛這隻貓，但貓咪在她上大學的時候過世了。

「Archie」一名有勇敢、大膽的意思，是傳統的蘇格蘭名字，過去常是「Archibold」的簡稱，後來變成獨立的名字。《太陽報》報導，一名梅根的舊友表示，這個名字可能來自於梅根以前養過的貓咪，梅根的媽媽朵莉亞（Doria Ragland）救了這隻貓，取名為亞契，後來成為非常重要的家人。

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▲梅根的貓咪亞契。（圖／翻攝自The Sun）

這名朋友提到，梅根非常喜歡亞契，常常跟牠玩，「而且梅根很愛跟朋友談到牠，所以梅根把孩子命名為亞契一點也不讓人驚訝，她愛死那隻貓了」。梅根還曾經跟朋友提到，因為貓咪亞契太喜歡吃葡萄了，她就一直狂餵，結果害貓咪變得非常胖。

最後，貓咪亞契在梅根前往芝加哥西北大學（ Northwestern University）讀書的時候過世了。

而現在，梅根和哈利也把孩子命名為亞契，跟其他皇家寶寶不同的是，亞契僅有一個中間名「Harrison 」，也有「哈利之子」（son of Harry）的意思。另外，哈利與梅根也決定不為孩子使用禮貌頭銜，作為公爵的長子，Archie原本可以稱為敦巴頓伯爵（Earl of Dumbarton），但哈利與梅根只讓他被稱為Master Archie。