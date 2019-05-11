中國關稅照收！川普稱「談判繼續」：看情況，可能移除也可能不會

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）10日指出，美中代表這2天進行「充滿建設性」的貿易談判，讓他「可能」移除加徵中國貨物的關稅，但「也可能不會」改變原本的決定，完全要看美中雙方談判的發展到底如何；他在推特上也表示，「我與習近平主席仍有著相當深厚的關係。」

美中貿易代表稍早結束2小時談判議程，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）及財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）在貿易代表署和中國國務院副總理劉鶴握手後，兩方隨即駕車離開。劉鶴的車隊已從酒店啟程前往機場。美方接著前往白宮說明談判的發展。

美國在首日談判後，如期調高對2000億美元中國貨物加徵10%關稅至25%，而中國商務部也揚言採取反制。川普在推特上連續表示「談判不用急」，但同時也稱已經展開剩下3250億美元中國商品加徵25%關稅的程序。

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▲中國國務院副總理劉鶴（左）與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）（右）及財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）交談。（圖／路透社）