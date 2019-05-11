美股道瓊一度瀉358點...收盤拉回！3大指數創下「今年單周最差」

▲美股動盪變化大。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

受到中美貿易戰影響，美國股市在週五動盪變化大，道瓊指數一度下跌多達358點，收盤時反升，上漲114點或0.44%，收報25,942點；標普指數小升10點或0.37%，收2,881點，那斯達克指數升6點或0.08%，收在7,916點。

總結整周，道瓊下跌2.12%，標普指數下跌2.17%，那斯達克則下跌3.03%，三大指數都創下今年以來最差的單周表現，道指在一周內下跌將近1000點。

個股方面，受到貿易戰影響，蘋果股價在週五下跌1.4%，整周以來已經跌了將近7%。另外，Uber在周五於紐約證卷交易所掛牌上市，原先IPO定價為每股45美元，後來價格為42美元，全日收報41.57美元，下跌7.62%，連帶也影響到同業Lyft股價，收在51.09美元，跌7.41。

美國總統川普在加徵中國商品關稅後又宣布，「與中國的談判將繼續以非常和睦的態度進行，但絕對沒有趕時間的必要」，對中國商品家的關稅「可能或可能不會取消」。美中雙方在周五的談判結束之後，並沒有達成協議，但美國財政部長梅努欽表示，雙方的談判「具有建設性」，但他並未提到下次正式協商的事情。

《彭博社》則引述消息人士報導指出，美國在進行下一步，向3,250億美元中國商品加徵關稅之前，會給中方大約3奧4個星期進行協議。