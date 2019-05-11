道瓊1周內狂洩近1000點！美股周五擴大跌勢　3大指跌幅破1％

▲紐約證券交易所交易大廳。（資料照／路透社）



記者王致凱／綜合報導

美股周五（10日）早盤持續跌勢，道瓊指數跌幅擴大到至超過1％。截至美東時間接近中午，道指下跌259點，那斯達克和標普500指數跌幅也都超過1％。美國總統川普稍早透過推特表示，美國並不急於與中國達成貿易協議，而關稅會使美國「更加強大」。

美東時間上午11時30分左右，道瓊指數下跌319.85點或1.24％，報25,508.51點，那斯達克下跌140.69點或1.78％，報7,768.89點，標普500指數下跌41.90點或1.46％，報2,828.82點。

CNBC報導，自從川普加碼關稅威脅後，周五美股跌勢再加劇，本周內道指下跌接近1,000點，而標普500指數也已經下跌了3.7％。

美國正式對價值2000億美元中國商品的懲罰性關稅稅率從10％提高至25％後，川普在推特上表示「關稅使美國更加強大」、「中國不該在最後一刻重談協議。」

CBS引述美銀美林（Bank of America Merrill Lynch）的一份報告，內容向投資人警告，「美中貿易實施全面關稅的貿易戰，將全球經濟推向衰退。」