從背後突襲　4小時性侵3人　倫敦警方大搜捕連環摧花手

▲監視器拍到的、4小時內性侵3人的連環大色魔影像。（圖／翻攝自網路)

倫敦警方目前正在全面搜捕一名涉及本周多宗性侵案的色魔。這名色魔的犯案模式，是會從背後攻擊落單的女性受害者。

警方在倫敦郊區布倫特(Brent)調查最近連續發生的4起性侵案時，找到了監視器拍下畫面，並且立即公布。據信嫌犯年齡在25至3 5歲之間，警方希望他能夠出面投案。

報導指出，3月6日周三晚上從7點半到10點45分之間，不到4個小時內連績發生3起性侵案。其中一名女性受害人是在尼斯登區(Neasden)與多利斯山(Dollis Hill)之間獨自行走時，被嫌犯從背後襲擊，性侵得逞。

據形容，嫌犯的長相像是亞洲或地中海地區的人，中等身材、施暴時頭戴黑色帽子、身穿深色飛行夾克、深色褲子和鞋子。 接著，在3月24日星期天凌晨1點左右，在同一地區發生了第4起性侵案。

負負調查此案的警司蘇塞克斯(Steve Sussex)說：「我們不排除這些案件是有關聯性的。我們非常希望監視器畫面裡的人能夠跟我們聯絡。我們也建議女士們晚上步行回家時要提高警惕，並且盡可能走在光線充足的地方。我們正在努力緝捕嫌犯，並呼籲任何可以提供線索的人跟我們聯絡。」

上周， 倫敦警方逮捕了另一名涉及綁架的連環性侵犯麥肯(Joseph McCann)。他被控包括8項強暴罪在內的21項控罪。據稱受害人從11歲男孩到70歲的阿嬤都有。