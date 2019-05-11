川普推特語錄／沒必要趕時間！等著看吧　關稅使美國更加強大

▲ 美國總統川普 。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

川普總統拉高貿易戰摩擦後，今天在推特上發表長文闡述自己的觀點。他認為，既然新關稅措施已經實施，那麼也沒必要趕時間，因為大筆稅金收入正源源不絕供應國庫。川普更放話說，關稅使美國更加強大，而中國不該在最後一刻重談協議。

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▼在我看來，應該是「愛睏老喬」拜登會超越「瘋顛伯尼」桑德斯。其他人正急速消散中！

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▼棒透了的消費者物價指數剛剛出爐。真的很好，通貨膨脹很低！我們很可能真的「嗨起來」！各方面指標都很好。

▼你們最喜愛的總統厭倦了等待中國的幫忙，開始向我們全世界最好的農民採購！

▼只要在美國境內製造你的產品，就不會被課關稅！

▼平均401(K)退休福利計畫餘額自市場谷底急速飆升－466％。哇！

▼關稅讓我們的國家更強大，而非更軟弱。等著看吧！與此同時，中國不應該在最後一刻與美國重談協議。這不是歐巴馬政府，也不是「愛睏老喬」的拜登政府，會讓中國輕易從「謀殺」中脫身！

▼與中國的談判持續以非常和睦的方式進進行，絕對沒有趕時間的必要，因為中國現在向美國支付價值2500億美元商品和產品的25％關稅。這比鉅額款項將直接進入國庫。

對剩餘3250億美元商品加徵25％關稅的程序已經啟動。美國只向中國出售大約1000億美元的商品和產品，非常不平衡。我們接受超過1000億美元的關稅，我們將向我們偉大的農民購買農產品，數量超過中國，並以人道主義援助的方式運往貧窮、飢荒國家。與此同時，我們將繼續與中國談判，希望他們別再嘗試重寫一份協議！

關稅將為我們國家帶來更多財富，甚至超過傳統類型中極好的協議。此外，它更容易、更快速得到實現。我們的農民能更好、更快的改善現狀，受飢餓所苦的國家現在也能獲得幫助。對某些產品的豁免將會授予，或是轉移到新來源！

如果我們從農民手裡購買150億美元的農業產品，遠超過中國現在所購買的規模，我們還有超過850億美元的預算用於新建基礎建設、醫療保險或其他任何事項。中國經濟會大大減速，而我們的經濟會自動加速！

▼多年以來，我們每年在與中國的瘋狂交易上損失5000億美元。不會再繼續下去！