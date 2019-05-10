中共揚言反制美國關稅報復　匯率與美債或是最大武器

▲中共反制美國的報復性關稅，讓人民幣貶值是可用武器之一。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

中美貿易談判遲遲無法突破僵局。美國如期在周五(10日)對2000億美元的中國貨物關稅從10%上調到25%。 中方立即還擊，稱未來將採取反制措施，不過迄今尚未有公布具體內容。

有中文媒體分析，大陸面對雙方貿易的不平衡，很難全面性的採用對等關稅的手法報復。美媒則指出，中共反制美國的最大武器，是讓人民幣貶值及拋售美債等。不過這些手段同樣也會傷害到大陸本身的經濟。

在此之前，中共曾對美國加徵關稅措施採取對等的報復性關稅。但是當美國進一步提高籌碼時，中共已有所克制。川普在去年9月宣布對2000億美元的大陸商品徵收10%關稅時，中共並沒有採取關稅報復措施。因為考量到美國輸入大陸的商品遠遠不及大陸輸美產品的數量，北京開徵對等關稅的空間不大，同時也會傷害到本身的經濟。

「彭博社」分析，中共有3種有力的手段可以反制美國。第一，可以透過人民幣貶值來抵銷關稅影響，但可能會導致資金外流。第二，中共是持有最多美債的國家，高達1.1兆美元(約33.3兆元新台幣)，如果中共 減少或停止購買美債，將衝擊美國債市，不過此舉也 有高投資風險。

第三項選擇則相對容易：中共可停購美國大豆， 連帶重挫屬於川普票倉的農業州。

《紐約時報》則指出，中共可以透過繁複的海關和檢疫程序，拖延美國產品進口，或停止出口大陸製造的零件，打亂全球製造業的供應鏈，但此舉將有損中共的市場信譽。