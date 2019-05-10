7秒急速下降82m！10歲女童登上滑水道　太興奮心臟驟停亡

國際中心／綜合報導

許多人到水上樂園最喜歡的就是玩滑水道，不過這項遊樂設施卻對某些人來講是危險的！美國10歲小女孩艾森比斯（London Eisenbeis）不知道自己患有長QT綜合症，很容易有心律不整的情況出現，為了長到能夠玩高達82公尺的滑水道，她整整等了2年，沒想到這個設施對她來說太刺激了，當她從上頭滑落時因為太興奮而心臟驟停，緊急送醫9天後仍不治身亡。

綜合外媒報導，艾森比斯是一名具有才華的體操運動員，她一直以來渴望可以到水上樂園玩滑水道，而她所心儀的這個滑水道被認為是一個刺激性十分足夠的設施，因為遊客必須先進入一個粉色的膠囊空間，在倒數3秒之後，底下的透明板會自動打開，裡頭的人則是會在7秒內迅速下墜約82公尺的高度。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

艾森比斯在2017年2月18日這天，跟家人來到水上樂園，為了能夠達到設施所規定的48英寸（約120公分），她等了整整兩個月，以為終於能夠實現願望她，沒想到等來的卻是死亡。

艾森比斯獨自一人登上遊樂設施沒多久之後，她的爸媽先是聽到救生員的哨聲，隨後聽到有人議論著「有人淹死了」，等他們意識到不對勁衝上前去看時才發現，當事者正是他們的女兒。這個滑水道對艾森比斯來說，似乎是太過刺激了，而她自己也沒意識患有心律失調，當她被水沖下來時發生心臟驟停、失去意識，再加上當時樂園裡沒有備用的除顫器，錯過了黃金救援時間，腦部也因為缺氧而受到傷害。

報導中指出，儘管艾森比斯隨後被直升機載到兒童醫院急救，仍然在9天後不幸去世，而她的父母也對該遊樂園提出告訴，因為大部分的遊樂園會在具有刺激性的設施旁被有緊急醫療裝置，以便隨時進行急救。艾森比斯的媽媽蒂娜同時也希望，人們能夠提高對「隱藏性」心臟病的認識，以及使用除顫器的重要性，因為這很有可能就是挽救一個人性命最重要的部分之一。