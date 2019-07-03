5間遠離塵囂的絕美「豪華露營」　免裝備，帶好行李就能準備出發

最近「豪華露營」 #Glamping這個從澳洲、非洲發源的詞紅遍全球，其是由Glamorous（華麗的、奢華的）和Camping（露營）兩個單字的組成，顧名思義就是遊客不用自己大費周章準備露營工具，只要像平時一樣預訂住宿，帶好旅行時的個人行李，就能輕鬆出發，遠離都市塵囂，享受豪華又便利的大自然度假時光，完全顛覆了以往露營需自備帳篷、烹飪用具、各式器材等，需要大包小包前往的刻板印象。

而且「豪華露營」 這個新型住宿型態不僅在台灣從北到南都逐漸出現，台灣人最愛的日本、韓國以及泰國等地都出現不少豪華露營，現在就來看看以下5個優質「豪華露營」住宿推薦，今年夏天就把煩惱留在城市，帶上簡單的行囊直接回到大自然的懷裡，享受最放鬆無憂的懶人旅行。



日本名護－波上之森自然度假村Nanma Mui Nature Resort - Hotel & Glamping（每晚NT$5,946起）

日本沖繩一直以來都是台灣人海島旅行的人氣目的地，這裡除了陽光、海灘以及各種可以一覽無邊際海景的高級飯店外，現在飯店也看準「豪華露營」的熱潮，推出帳篷選擇，每個帳篷皆設備齊全，不僅有豪華大床，基本日常用品也都一應俱全，跟一般客房幾乎沒有差別，而且住進帳篷也不用擔心不適應，反而能有回到家一般的舒適愜意，加上飯店本身靠近海灘，走出露台花園，美景就盡收眼簾，同時這裡距離著名景點Warumi橋以及古宇利大橋也非常近，是個小旅行的好選擇。

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日本今歸仁－赫施奧托半豪華露營酒店Half Glamping Hoshioto（每晚NT$5,946起）

同樣位於沖繩的赫施奧托半豪華露營酒店，每一間活動房屋外都設有露營帳篷，讓旅人不僅有比較安心的室內空間外，若想隨時親近大自然也非常容易，而且每間房内也設有簡單的廚具，若與三五好友一起來，還可以一起準備三餐，在帳篷裡品嚐，體驗「類露營」的獨特樂趣。

韓國光陽－努萊格戈爾酒店Neuraengigol（每晚NT$3,166起）

韓國光陽這個城市或許大家比較不熟悉，但這個城市其實是韓國第2大貨櫃港，每年3月的梅花季更是人氣地標。位於光陽的努萊格戈爾酒店提供奢華帳篷，營地更設有野餐區及烤肉架。若是在花季期間前往，旅人可以一邊欣賞滿街綻放的花卉，還可在舒服的天氣裡享受野餐。這間酒店附近還有熱門景點麗水鐘浦海洋公園、裕達公園和金烏山等地。

泰國巴東－大象森林保護區飯店Elephant Jungle Sanctuary（每晚NT$22,709起）

說到大象，常旅行的人一定都知道這是泰國人自古最重視、尊敬的動物之一。現在來到泰國不僅可以到大象森林保護區探望神聖的大象，還可入住位於巴東的大象森林保護區飯店，飯店內設有多個豪華帳篷，配上眼前的優美山景與湖景，完全沉浸在大自然的氣息裡。這在這裡，旅客只需步行20分鐘即可到達芭東海灘，附近還有購物中心及夜市，不僅生活便利，同時也是放鬆度假的好選擇。

澳洲波奴魯魯－邦哥邦哥曠野小屋Bungle Bungle Wilderness Lodge（每晚NT$11,032起）

既然是豪華露營#Glamping的發源地，澳洲當地當然少不了豪華露營的好選擇！位於澳洲波奴魯魯國家公園的邦哥邦哥曠野小屋就是不容錯過的必去露營地點之一。這個國家公園不僅是世界自然遺產之一，裡面住滿了約130種的雀鳥和澳洲特有的釘尾小袋鼠和短耳岩袋鼠等，再加上這裡的地形獨特，許多愛刺激冒險的旅人絕對可以在這裡盡情挑戰自己。

※編輯：Wendy Chen, Chen-Chen Wang | 來源：Hotels.com |

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