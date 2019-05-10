慧眼看天下／美眾院通過台灣保證法　支持軍售常態化

▲《慧眼看天下》話題面對面單元，特別邀請政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。（圖／新聞節目中心）

新聞節目中心／綜合報導

美國眾議院日前通過「2019台灣保證法」等兩項決議案，將要求行政部門對台軍售常態化，還要支持台灣的外交上的有意義參與。政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生表示，這項法案通過不僅代表美國對台灣各方面展現的支持，也說明台灣是國際社會上不可或缺的夥伴。

嚴震生補充，今年剛好是台灣關係法立法40周年，在這個關鍵的一年，駐美代表處在美國會山莊舉辦紀念酒會，出席的美國官員數量和層級都突破以往活動紀錄，包括眾議院議長佩洛西在內的國會參、眾兩院兩黨高層，一共近30位議員到場祝賀並重申國會對台支持。其中裴洛西在致詞時表示，美國國會跨黨派支持台灣保證法是展現對台灣人民的承諾，也是對「兩國友誼」的慶祝，美國國會對台灣人民的支持無關政治，而是基於共享的自由、安全、民主與人權價值。不過，雖然眾議院通過法案，但是未來還是得經過參議院，之後到了川普政府的行政部門落實，恐怕還需要一段時間。

與台灣友情加溫的同時，美國和中國大陸再開戰火，美國總統川普在推特宣布自10號起，2000億美元大陸進口產品的懲罰性關稅，從10%提高到25%，消息一出，向金融市場投下震撼彈，更造成大陸市場千股跌停慘狀。嚴震生表示，中美貿易戰打了超過10個月，原以為有轉圜，但為什麼談判突然倒退，根據美國媒體報導，主要是因為在近150頁的對美國貿易協議中，幾乎所有大項都遭中國大陸反悔，才會讓川普忍無可忍。

嚴震生分析，川普總統這兩篇推文，擊沉全球股市，受創最重的還是中國大陸，這也讓大陸談判代表團陷入困境，因為簽署任何協議都可能被視為是向美國投降，加上民粹主義思想在大陸日漸抬頭，根據消息人士說，大陸國家主席習近平否決了談判代表提出的額外讓步，並強調自己將對貿易戰所有可能的後果負責。