年薪100萬太苦…女老師還為學生自掏腰包　陌生暖男送禮塞滿教室

▲米利奇收到陌生人送來的禮物。(圖/翻攝自臉書Elisabeth Coate Milich;Classroom Giving網站)



國際中心/綜合報導

美國亞利桑那州小學老師米利奇(Elisabeth Milich)去年在臉書公開自己的報酬,儘管工作繁重,她的年薪只有3.5萬美元(約台幣100萬元),此外她還要用這些收入去購買很多學生的用品。而最讓她驚訝的是,竟然有好心人免費發送物資給她,「身為教師,這讓我感到很幸福。」

《時人》(People)報導,43歲的米利奇在鳳凰城一所小學教書,她去年公布自己3.5萬美元的年薪,旨在點出老師生活費不足的困境,除此之外她還要支付課程用品的費用,「這令人沮喪,也是我貼文的原因,但我不知道會帶來哪些影響。」

米利奇的發文在短短幾天內爆紅,很多人都意識到教師的薪水並不高。她表示,自己得掏錢購買膠帶、紙夾、簽字筆等課堂上的用品,她也會買零食給學生們吃,就怕孩子們肚子餓;不過,當時有網友抨擊她是在抱怨又不誠實,使得女老師隨後刪文。

本身育有3名孩子的米利奇認為,她教書起碼7年,近幾年的年薪確實就是3.5萬美元。她後來逐漸忘記此事,然而,幾個月後卻有一名陌生人傳訊息給她;對方詢問,「有沒有人願意替你的課堂購買物品?」

來自紐約的男子表示,他想幫忙米利奇購入上課期間的所需用品。他的名字是亞當(Ben Adam),後來真的透過亞馬遜(Amazon)寄東西給女老師,而且他還替另外5名教師做了同樣的事。

He has supplied her classroom with colored pencils, paper clips, books, crackers and big bags of Hershey’s Kisses for 2 semesters.