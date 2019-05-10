年薪100萬太苦…女老師還為學生自掏腰包　陌生暖男送禮塞滿教室

▲米利奇收到陌生人送來的禮物。（圖／翻攝自臉書Elisabeth Coate Milich；Classroom Giving網站）



國際中心／綜合報導

美國亞利桑那州小學老師米利奇（Elisabeth Milich）去年在臉書公開自己的報酬，儘管工作繁重，她的年薪只有3.5萬美元（約台幣100萬元），此外她還要用這些收入去購買很多學生的用品。而最讓她驚訝的是，竟然有好心人免費發送物資給她，「身為教師，這讓我感到很幸福。」

《時人》（People）報導，43歲的米利奇在鳳凰城一所小學教書，她去年公布自己3.5萬美元的年薪，旨在點出老師生活費不足的困境，除此之外她還要支付課程用品的費用，「這令人沮喪，也是我貼文的原因，但我不知道會帶來哪些影響。」

米利奇的發文在短短幾天內爆紅，很多人都意識到教師的薪水並不高。她表示，自己得掏錢購買膠帶、紙夾、簽字筆等課堂上的用品，她也會買零食給學生們吃，就怕孩子們肚子餓；不過，當時有網友抨擊她是在抱怨又不誠實，使得女老師隨後刪文。

本身育有3名孩子的米利奇認為，她教書起碼7年，近幾年的年薪確實就是3.5萬美元。她後來逐漸忘記此事，然而，幾個月後卻有一名陌生人傳訊息給她；對方詢問，「有沒有人願意替你的課堂購買物品？」

來自紐約的男子表示，他想幫忙米利奇購入上課期間的所需用品。他的名字是亞當（Ben Adam），後來真的透過亞馬遜（Amazon）寄東西給女老師，而且他還替另外5名教師做了同樣的事。

He has supplied her classroom with colored pencils, paper clips, books, crackers and big bags of Hershey’s Kisses for 2 semesters. 由 The New York Times 發佈於 2019年5月3日 星期五

對此，米利奇非常感動，這完全改變了她的生活與價值觀，「真的有善良的人且不求回報，對我來說非常有幫助。」她與學生都稱亞當是「紐約的朋友」，每次看到包裹寄送到教室時，大家都很興奮。

亞當不要求捐款也不會募款，為了幫助更多教師，他還進一步創設網站發起活動，鼓勵大眾在能力範圍內捐贈用品給有需要的教職人員。《紐約時報》報導，亞當得知米利奇的薪水時非常難過，促使他決定做點暖心之舉。