FB＋祖克伯權力大到失控　臉書共同創辦人：是該拆分公司的時候！

▲祖克伯因為權力過大，遭受到當年合夥人的質疑。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

世界最大的社群網站Fcebook每一天有超過十億的使用者在上面，若說能輕易對世界造成改變的，如今大概就是它了。9日已離職的臉書聯合創辦人休斯（Chris Hudges）就發表了一篇《是時候拆分臉書》的文章，提到祖克伯權力已經過大，就連董事會都無法與其抗衡。

根據《紐約時報》報導，休斯在文章《是時候拆分臉書》（It's Time to Break Up Facebook）中提到，最後一次見到祖克伯是在2017年，但事隔兩年他的權力已經太大，除了臉書之外，還有Instagram、What's App，光是這三大平台就超過10億的人在使用，他可以決定人們每一天看什麼、隱私該如何曝光，在假新聞、暴力言論、政治操作上反覆來回。「即便我已經離開10年了，我對於臉書現在造成的現況充滿憤怒跟覺得有責任。」休斯說道。

回想祖克伯還是學生階段，休斯說他和一般人沒有不同，但如今臉書的現況跟人性已經開始拉扯。祖克伯在臉書的影響力是相當驚人的，遠遠超越每個部門和董事會，因為他擁有6成的投票權，最後的結果就是臉書的初衷「分享、交流」已經失真。

此外，休斯也提到，許多臉書的工程師每一天在更改演算法的程式碼，選擇那些用戶的評論可以有更多的公開、曝光，或是體驗不同的小細節，這些都是特有的規則，但這些工程師往往都不知道自己最終跟著這些規則走，會導致什麼樣的結果。

漸漸的臉書開始走向壟斷公司，其主要原因是祖克伯權力過大，並且大注重業績，就好比臉書注重「點擊率」對於假新聞、不良新聞的反應相當輕忽，因此現在最好是「分拆」這間公司，否則只會突顯監管功能不足。