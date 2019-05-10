至少射6枚！韓美研判僅2發短程飛彈　北韓官媒「10張照片打臉」

▲ 金正恩親自指導試射。（圖／朝中社）

國際中心／綜合報導

南韓軍方9日指出，北韓當天下午4時半連續發射2枚不明飛行物，現推測為短程飛彈，挑起朝鮮半島緊張氣氛。但北韓官媒《朝中社》10日公開的照片中赫然可見，除了韓美共同研判的短程飛彈，北韓還混合發射3枚240mm多管火箭及2枚新型自走砲，總共至少射出6枚發射體。

南韓聯合參謀本部9日在試射的第一時間指出，北韓往東方射出2枚推測為短程飛彈的發射體，各相隔20分鐘。《朝中社》10日對此報導，金正恩親自指導人民軍展演及西部戰線防禦部隊火力打擊訓練，還公布10張照片，明顯與南韓軍方說法有出入，引發各界對軍方情報蒐集能力的疑慮。

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▲▼ 北韓混合發射多種飛行物。（圖／朝中社）

前國防安保論壇分析官申鍾宇（音譯）表示，「韓美情報當局大多在北韓準備發射飛彈時，便開始以軍用偵察衛星監視，我認為這次應該也是，有持續觀察北韓短程彈道飛彈及多管火箭、自走砲的動向。」

軍方關係人士則表示，短程飛彈及多管火箭、自走砲發射的地點與時間不同，「短程飛彈射向東方東海（我稱日本海），多管火箭及自走砲則射向西海方向；而聯合參謀本部發出的聲明是針對2枚短程飛彈。」

▲▼ 只要飛行高度不高，短程飛彈及多管火箭便可能難以區分。（圖／朝中社）

北韓4月首度在元山虎島半島混合發射飛彈及多管火箭，包括240mm及300mm的多管火箭與推測為短程彈道飛彈的新型戰術導向武器，共發射10枚。此舉是為了增加韓美軍方分析北韓武器的難度，以多管火箭作為發射短程彈道飛彈的障眼法。

南韓航空大學航空宇宙暨機械系教授張英根（音譯）指出，多管火箭與短程彈道飛彈飛行軌跡不同，但若短程飛彈像9日的試射一般，高度僅45至50公里，便很難區分其與多管火箭間的差異。