「外國勞工傷害美國人」　川普提新財政預算「H-1B簽證費漲一倍」

▲美國總統川普提議調漲申請H-1B簽證的費用。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

「H-1B簽證」是美國發給從事專業技術類工作人士的簽證，屬於非移民簽證，也是美國最主要的工作簽證類別。美國總統川普提議的2020財政年度預算中，打算將申請H-1B簽證的費用跳漲一倍，額外收入用於科學、技術、數學和工程（STEM）各領域的教育培訓。

綜合外媒報導，H-1B簽證需要由僱主為申請人申請，根據目前制度，小公司要支付750美元（約新台幣23206元），大公司則是1500美元（約新台幣46413元），這些費用目前用於支付「美國競爭力和勞動力提升法案」（American Competitiveness and Workforce Improvement Act）中的獎學金及職業訓練。

但川普提議，未來擁有25名以下美國員工的公司支付1500美元，超過25名員工的公司則必須支付3000美元（約新台幣92826元）。若此財政預算真的通過，勞工部指出，這些額外收入可增加學徒計劃的資金，15%用於職業及教育獎助金，讓美國青年從事外國勞工的技術性工作，「尤其是STEM領域」。

川普認為，外國人赴美工作及降低工資傷害了美國工人，因此對H-1B簽證計畫增加規定。不過批評者認為，矽谷科技公司廣泛使用H-1B簽證，以便宜外國勞工取代美國工人，可以降低工資；科技公司則表示，他們需要以H-1B簽證留住專才。