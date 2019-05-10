45%美國人點頭彈劾川普　選民：調查案影響政府運作

▲美國總統川普。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

最新民調顯示，有45%的民眾認為，美國總統川普應該要接受彈劾，較4月中旬的調查增加5%。過半的受訪者指出，川普近來身陷國會調查，已經嚴重影響政府運作，不過這項民調也未釐清，選民究竟是希望眾議院的民主黨員取消調查，還是加速彈劾川普。眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）強調，眾院調查委員會領袖將採取循序漸進的方式進行。

路透社/易普索（Reuters／Ipsos）6日的民調指出，45%受訪者傾向彈劾川普，42%反對，其他則無意見。相較之下，今年4月18至19日的調查則有40%的受訪者希望彈劾川普，顯見支持彈劾川普的人數正在增加。對於民主黨而言，這是個至關重要的結果，因為眾議院的民主黨議員，正為了繼續彈劾或撤銷相互角力中。

儘管彈劾案應會在共和黨佔多數的參議院遭反駁，但裴洛西仍強調，眾院目前由民主黨控制，委員會將會循序漸進地進行調查。另外，民調的另外一項數據指出，57%受訪成人對「繼續調查川普，會妨礙重要政府運作」的看法表示同意。

自從司法部上月公布特別檢察官穆勒（Robert Mueller）通俄門的調查報告後，川普和民主黨就陷入激烈的對峙，甚至一度要要求財政部和司法部官員都不要配合，這讓眾議院議長裴洛西表示「這已經引發憲政危機」。