女版神鬼交鋒　索羅金多項竊盜罪成立　判刑4至12年

▲▼索羅金多次出席時，穿著都非常時髦。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

被形容是「女版神鬼交鋒」的德國女子索羅金(Anna Sorokin)，自稱自己是富有外交官的千金，混跡美國紐名人圈，招搖撞騙。她訛言自己繼承了龐大遺產，假借要開設一家私人藝術俱樂部的名義向銀行借貸，騙取2200萬美元(約6.6元新台幣)。

騙局暴光後，她被控8項竊盜及試圖竊盜罪，紐約曼哈頓法院周四(90日)判決她入獄4至12年、須償還20萬美元(約600萬元新台幣)儥務和繳交2.4萬元(約72萬元新台幣)罰款。服刑期滿後遣返德國。據說HBO已準備把她的故事改編成影視作品。

28歲的索羅金多次出庭時都穿著時髦。她在法官面前為自己所犯的過錯道歉。法官凱瑟(Diane Kiesel)批評索羅金迷失在紐約市五光十色裡，企圖藉著詐騙去支撐她永不可能負擔的豪華生活，又說羅金的謊言讓她大為震撼。索羅金聆判得以手摀臉、緊閉雙眼、並且在啜泣聲中被法庭警衛帶走。

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索羅金在2016至2017年改名黛薇(Anna Delvey)，並偽造銀行紀錄詐騙。檢察官指控她涉騙取約27.5萬美元(約825萬元新台幣)，包括拖欠多日住在五星級飯店的房錢。她更藉口要開設一家藝術俱樂部，企圖向銀行借貸2200萬美元，不過最終只有一家銀行願借給她10萬美元(約300萬元新台幣)，卻遲遲無法還錢。

索羅金出生於俄羅斯，12年前和家人移居德國。她的父親華汀姆(Vadim Sorokin)是一名貨車司機，上月已公開宣布跟她斷絕父女關係。華汀姆形容女兒生性自私，只會向家裡要錢：他說：「我希望她找到自己想要的東西，不管那是甚麼。我對於她的人生和所做的事，沒有任何影響力。」