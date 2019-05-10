擊中目標前「彈出6把利刃」！美新型飛彈「不爆炸」　切碎所有阻礙後重擊

▲地獄火飛彈的改良版就是美國最新開發武器「 R9X秘密導彈」。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合報導

飛彈不會爆炸，但還是可以殺死目標？美國政府已開發的最新武器中，據傳有一種攜帶6把利刃的「秘密導彈」，被稱為「R9X飛刀（Flying Ginsu）」，不僅可以擊中精確定位的目標，也不會因為受到撞擊爆炸，在針對像是恐怖份子領導人這樣高價值的目標進行攻擊時，可以避開傷及平民、無辜的機率，將危險風險降至最低。

綜合外媒援引《華爾街日報》的報導稱，美國開發出一種新型飛彈，可以在不爆炸的情況下，將目標殺死；此種飛彈名為「R9X飛刀（Flying Ginsu）」，本體載有6把利刃，在擊中目標物幾秒前刀會彈出，將路線上的所有物品擊毀切碎，然後再以以數十公斤的金屬，把車頂砸破或是擊中建築物殲滅目標，減少波及到一旁人事物的機率。

據悉，R9X飛彈是地獄火飛彈的改良版，它的目標主要是減少其他標準型導彈所造成的意外傷亡，一般的導彈通常在引爆的時候，不僅僅會將目標毀滅，還會波及其周圍環境。該報的記者猜測，美國軍方從2017年以來，就一直在使用這項新型武器，而該項武器更被認為在2011年時就已經開發完畢，因為前美國總統歐巴馬（Barack Obama）希望能減少在空襲敘利亞、葉門、阿富汗等國家時，減少平民受到波及傷亡。

報導中指出，在一張被釋出的照片中，蓋達組織領導人之一的馬歇李（Abu Khayr al-Masri）於一輛車內被殺死，而該輛車子的車頂上，有一個大型、被刺穿的破洞，如此具有破壞性的傷害被認為是不尋常的，更認定這起行動是由R9X飛彈所完成。

《華爾街日報》指出，美國官員透漏R9X飛彈僅被使用6次，不過綜合馬歇李的死亡事件，至今只有發現2次相關飛彈實例的紀錄。根據美國新聞局從2004年以來調查「無人機襲擊外國的影響」資料中，過去15年中，無人機至少造成769到1725名平民死亡，其中有253到397名是兒童；歐巴馬政府一直以來希望能夠降低相關死亡數字、減低無人機空襲造成的平民傷亡，才會開發類似新型武器。