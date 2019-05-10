喝水也會胖！24小時跟拍94kg暴肥女揭真相　網無言：難怪瘦不了

▲號稱喝水都會胖的女人。（圖／翻攝自YouTube／StoryonTV，下同）

國際中心／綜合報導

你是否也經常埋怨爸媽生給你一副「呼吸也會胖」的身體呢？南韓有一名女子體重達到94公斤，在65公斤時認識前夫，但婚後不斷變胖，導致丈夫越來越冷淡，最後離婚。她嘗試過各種減肥方法，家中堆滿減肥藥，人生超過一半時間都在減肥，因此求助於改造節目，被冠上「喝水也會胖」的稱號。但製作單位在她家裝上攝影機，24小時觀察後，才發現她驚人的飲食習慣。

36歲的金世恩下午2點在家用麥片和低脂牛奶簡單解決一餐，明顯是減肥食譜，但只見她一碗接著一碗、都快把整包麥片吃光。吃下大量牛奶麥片後，她直接往後一倒、躺在床上看著電腦。約一小時後，她又拿出飽足感超高的地瓜當零食，足足吃了5個。接著她又馬上躺下，在床上做起運動，但持續不到一分鐘就放棄，啃起桌上的堅果。

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▲ 金世恩攝取的熱量大大超標。

節目主持人指出，金世恩以為只吃減肥食譜上的食物就可以減肥，但攝取量已經大大超出標準，短短4小時內就吃下3902大卡；雖然想要運動，但實際上只有嘴巴動個不停。她的狀況看似可笑，卻是許多肥胖患者的生活寫照，也讓節目女主持人相當有共鳴。

金世恩搭地鐵時只要坐下，旁邊的乘客就會相當不舒服，甚至直接起身離開；走進電梯時，電梯也發出過重的警示音，讓她相當尷尬。她賣包包的工作已經做了15年，因為晚上11點才開始上班，每天都很晚才吃飯。這天，為減肥而沒吃晚餐的金世恩拿出2顆雞蛋塞進嘴裡，看到同事走過來，便慌忙將蛋給藏起來，還說道，「這個沒關係啦，因為是減肥食品」，等到同事離開以後，便將雞蛋一個接一個吞下，總共吃了9顆。

半夜2點下班後，金世恩和同事一起走進24小時餐廳，本來決定不吃東西，最後還是在同事的勸說之下開始吃飯，並自我安慰的說道，「不然今天就吃一點，明天開始就要努力減肥了……醃蘿蔔真好吃。」想著這是今天的唯一一餐正餐，金世恩吃得相當努力。

▲ 扣上襯衫鈕扣對金世恩來說相當困難。

時間來到半夜3點，攝影機捕捉到自便利商店走出的金世恩，手上還拿著食物。她走到樓梯間坐下，不花幾分鐘就啃完3根巧克力能量棒，接著才回工作崗位。光是工作的5個小時間，金世恩就吃下1941大卡，等於一天共吃下5843大卡，遠遠超過一般女性建議攝取的2000大卡。

金世恩最後靠著營養師搭配的菜單，在眾人的監督之下，短短一個月內瘦了20多公斤，成功將體重降到72公斤。但她在運動時發現，不論怎麼減肥，I罩杯的胸部還是沒有縮小，不僅對腰部造成負擔，還必須忍受他人的揶揄及言語性騷擾，因此選擇接受手術，將胸部縮小，整個人小了好幾號，也重新找回自信，展開新的人生。

網友看到金世恩減肥前後的驚人變化後，紛紛留言表示，「就算是減肥食品，吃那麼多難怪瘦不下來」「不過是減個肥卻變得好漂亮，還以為是20幾歲」、「減肥後還以為是模特兒」、「原來減肥的話臉也會變得不一樣」、「減肥就是最棒的整形」、「其實原本就很漂亮」、「胸部太大對身體真的不好，但還要被變態言語攻擊」、「不減也很漂亮，減了就更好看了」。