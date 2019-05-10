宮崎今外海地震+2餘震　氣象廳：2天內恐有規模7地震「留意海嘯」

▲日本10日發生規模6.3地震，後續還有規模4的餘震。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者林瑩真／編譯

日本九州宮崎縣外海10日近10時發生推估規模6.3地震，日本氣象廳震海嘯監視課長中村雅基指出，未來一週內要注意恐有最大震度5弱（4.5至4.9）的地震，尤其這兩、三天要特別小心大規模的地震。

綜合日媒報導，宮崎縣外海發生的規模6.3地震，震央位於日向灘，深度約25公里，造成宮崎市及都城市有最大震度5弱的搖晃，九州、四國及中國，甚至是近畿地區多個城市則出現震度3至1的搖晃。

同日10時許及近13時，震央日向灘分別再發生推估規模4.9及4.2的餘震。

對此，中村雅基召開記者會表示，強烈搖晃的地區會容易出現落石、崩塌的情況；至於後續地震情況，未來一週恐有最大震度5弱的地震，特別是這兩、三天要注意大規模的地震。

京都大學防災研究所宮崎觀測所助教山下裕亮指出，1931年、1961年及1996年時，震央的日向灘附近都曾發生過地震，平均每30年就會發生一次規模7的地震，算是該地的特徵，未來幾天要留意會不會出現更高規模的地震。

另外，中村雅基提醒，若未來有比此次更大規模的地震，就有引起海嘯的可能。山下裕亮則說，日向灘1996年10月的地震就曾引起海嘯，沿海地區的民眾最好提高警覺。