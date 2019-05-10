不爽演講被打斷！摔角手市長「鎖喉摔」工作人員　桌子秒砸爛

▲ 工作人員遭鎖喉抬起後，接著被丟向後方桌子，桌子一秒被砸爛。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

前世界摔角娛樂（WWE）摔角明星「肯恩」（Kane）本名為雅各斯（Glenn Jacobs），在2018年當選美國田納西州諾克斯（Knox County）郡長。他日前參加一場研討會時，因為演講超時不斷地被工作人員催促下台，沒想到，他瞬間化身為肯恩，並使出招牌動作「鎖喉摔」（Chokeslam），直接將後者砸向桌子。

根據Knox News報導，雅各斯7日在全國體委會舉辦的研討會上開幕致詞時，正當他向現場觀眾打招呼，並談論諾克斯郡相關事務時，底下有位工作人員提醒演講已經超時，沒想到當雅各斯選擇繼續說下去時，工作人員直接衝上台打斷他。

▼ 黑衣工作人員直接上台打斷雅各斯的演講。（圖／翻攝臉書／WVLT，下同。）



這時，雅各斯無奈地看著對方後，接著冒出一句「你知道我是誰，對吧........是的，我是市長，但那不是全部」在他烙下狠話後，室內突然轉變為紅色燈光，接著響起「肯恩」當年在WWE出場的主題曲。這時，雅各斯突然從桌底下拿起面具，瞬間化身為肯恩，接著右手抓住工作人員的脖子後，直接將他狠狠摔向後方桌子，現場氣氛立刻瞬間High到最高點。

在擺脫糾纏後，他若無其事的回到講台前，並脫下面具說，「所以，就像我說的，歡迎來到諾克斯郡，希望你們可以度過一個愉快的時光，我希望很快就能再次見到你們，或是其他人」。其實，雅各斯已經不是第一次表演類似的短劇，自他當選以來，已經表演10次以上，而且都廣受好評。

這段影片曝光後，立刻引起網友們的關注，「雖然沒去過諾克斯郡，但我突然好想搬過去」、「直接搬過去看現場表演了」、「史上最酷的市長」、「我看沒有人」、「當地犯罪率可能瞬間降到20％以下」、「我家肯恩回來了」、「他在當地做了一些驚人事蹟，而且非常積極，可以說他把自己的心完全投入在工作和人民手中」。

但也有網友看完影片後傻眼表示，「我喜歡摔角，但市長做出這舉動讓人有點尷尬」、「這很尷尬吧，在現今的暴力時期，我們是否應該避免讓市長生氣，然後去鎖喉摔他人，而且這看起來就是安排好的」。

▼ 雅各斯戴上肯恩面具後，直接使出招牌鎖喉摔，將工作人員摔向後方桌子。

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