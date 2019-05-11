最新研究：「割除闌尾」會增加罹患帕金森氏症風險「3倍」！

▲切除闌尾的人罹患帕金森氏症的機率竟比未割除闌尾的人多出「3倍」。（圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

許多人都認為闌尾是一個「不重要」的器官，可以任意切除，先前也有研究發現，年輕時就割掉闌尾的人，往後帕金森氏症發病的風險較低。但近期美國卻有一項新研究推翻指出，切除闌尾竟會提高罹患帕金森氏症的機率，且比未割除闌尾的人多出整整「3倍」！

據telecinco報導，該研究的主要作者穆罕默德·謝里夫（Mohammed Sheriff）指出，「最近對帕金森氏症病因的研究，主要圍繞α-突觸核蛋白（alpha-synuclein）上，是一種發病初期在胃腸道中發現的蛋白質。」美國克利夫蘭大學醫院中心（UHCMC）的腸胃病醫學專家們研究團隊在分析6200多萬份患者紀錄後發現，有48萬8190名患者切除過闌尾，其中，有4470名患者被診斷患有帕金森氏症。

相對在剩餘的6170萬沒有闌尾切除術的患者中，卻只發現了17萬7230例，也就是「0.29％」的患者。根據這項研究結果分析，有手術切除闌尾的患者罹患帕金森氏症的風險高於沒有切除闌尾的患者的3倍。

謝夫里總結表示，「這項研究顯示闌尾炎與帕金森氏症之間存在明顯的關係，但它只是一種聯繫，需要進一步的進行相關研究來確認這種關係，也能更好地理解所涉及的範圍。」

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▲闌尾炎發病時會引發劇烈的腹部疼痛，讓人痛苦不堪。（圖／達志／示意圖）