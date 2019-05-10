影／關稅漲到25％確定了「中午生效」　美中第一天談判結束

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美國總統川普5日揚言要調高中國進口商品關稅，美中第11輪貿易磋商9日至10日在華府展開，不過磋商還未有結果，美方自美東時間10日零時起確定對價值約2000億美元的中國商品調高關稅（台灣時間今天中午生效），從10％增加到25％。

▲美國總統川普不滿中國一直破壞協議。（圖／路透）



中國國務院副總理劉鶴率領的代表團9日來到美國華府，展開第11輪貿易談判，目前已結束第一天的談判。川普5日透過推特表示，由於中國先破壞交易，才會導致協議無法達成。美國《聯邦公報》（Federal Register）9日則公布消息證實，將對中國輸美商品加徵關稅；內容提及，美國貿易代表遵照總統指示，決定修正301條款調查中採取的行動，將中國產品的附加稅率從10％調高到25％。

自從川普5日推文後，美中貿易關係再度升溫。劉鶴與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）於美東時間9日談判已結束，預計明日繼續協商。

雖然美中磋商仍會繼續，但《紐約時報》報導，美方仍會在美東時間10日零時1分對價值2000億美元的中國商品調高關稅。川普9日下午在白宮發表評論，他將對幾乎所有的中國進口商品徵稅，因為北京一直在破壞協議；不過，他表示也有可能達成協議，他收到中國國家主席習近平發來的一封「漂亮的信」，兩人有機會通電話。

白宮表示，川普政府與中國的談判代表會於10日繼續磋商，可是還不確定彼此是否能消除過去一周的分歧。

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