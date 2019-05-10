65%日人超嫌黑色口罩「有中二病才戴」　她淚：被長官罵恥辱

▲許多人偏愛黑色口罩，但日本人卻有高達65.5%不接受。（圖／記者林瑩真攝）

記者林瑩真／編譯

自從2002年SARS疫情爆發後，口罩成為人們生活必備品，加上近年藝人私下都會戴口罩，尤其特別偏愛「黑色口罩」，更是掀起一股風潮。不過現在日本一個網路調查指出，高達65.5%的日本網友無法接受黑色口罩，「是參加葬禮嗎？」

綜合日媒報導，日本最初流行起黑色口罩，主要是近年吹起韓風，韓國藝人私下都會戴黑色口罩，因此從喜歡韓國的日本粉絲間開始流行起來。報導指出，喜歡戴黑色口罩的人有幾點理由，包括覺得好看、喜歡黑色、想模仿偶像、不容易髒等。

不過在日本白色口罩居多，彩色口罩不僅少見，黑色口罩更給人俗氣、恐怖、噁心、犯罪者等印象。一名從事服務業的女性表示，她曾經戴著黑色口罩去上班，打算工作時就拿下，不料在上班途中被上司看見，就被警告「黑色口罩什麼的太丟人了，快點拿下，被客人看到會怎麼想？作為同公司的人為妳感到羞恥」，感覺在國外戴黑色口罩沒事，在日本卻是缺乏常識的行為。

一個關於「能否接受黑色口罩」的網路調查顯示，有65.5％的日本人無法接受黑色口罩，原因包括「不覺得反而很醜嗎」、「像參加葬禮」、「中二的人才會戴」、「感覺是奇怪的顯眼」、「看起來就沒什麼功用」、「雖然不覺得難看，但會在意大家的眼光，正常人應該也不會戴吧」。