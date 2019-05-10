加拿大總理致電川普：要求「華府施壓中國」釋放2加公民

▲美國總統川普（Donald Trump）與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）昨（9）日致電美國總統川普，除了要求美國終止對加拿大出口的鋼鐵和鋁製品課徵關稅外，也希望華府向中國施壓，讓北京能夠放了被扣押的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史派佛（Michael Spavor）。

據加拿大廣播公司（CBC）報導，加拿大應美國要求，在去年12月逮捕華為財務長孟晚舟後，中加關係就降到冰點；不久，中國也立刻逮捕加拿大前外交官康明凱和商人史派佛，指控他們「危害國家安全」。讓加拿大失望的是，這段期間美國幾乎不聞不問，也沒有給予其他幫助。

此外，美國在去年更以「國家安全」為由，對加拿大出口的鋼鐵和鋁製品課徵關稅，導致兩國關係開始疏遠；近日，中國開始逐漸施壓，停止進口加拿大油菜籽和部分豬肉產品。因此杜魯道便在9日致電川普，共同討論上述問題，不僅重申撤銷鋼鋁稅的重要性，也希望華府給予協助，讓中方能盡早放人。

▼康明凱與史派佛都在北京遭到拘捕。（左圖／路透，右圖／翻攝自推特@mpspavor）

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杜魯道辦公室發表聲明指出，加美兩國領袖討論了加拿大公民遭中國逮捕的問題，加方正努力確保二人獲釋，不過詳細細節並未提及。白宮則發表聲明指出，華府堅定與加拿大站在同一陣線，確保二人受到公平對待並最終獲釋；另外，兩位領導人也討論了「美墨加貿易協定」（USMCA），還有中美貿易談判相關議題。

據悉，加拿大官員先前已經明確表示，倘若鋼鋁稅沒有解除，那加拿大就不可能批准「美墨加貿易協定」。

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