直播飛來橫禍！球員暖身漏接…足球擊中後腦勺　主播一秒消失螢幕前

▲主播場邊連線遭足球擊中後腦杓。（圖／翻攝自Twitter／@mrjakehumphrey）



國際中心／綜合報導

歐洲足協歐霸盃（UEFA Europa League）9日在西班牙梅斯塔利亞球場（Estadio de Mestalla）進行四強賽，沒想到最讓觀眾印象深刻的，不是比賽的球隊，而是在場邊慘遭「爆頭」的一名女主播。原來這名體育主播當時正在場邊進行SNG連線，結果在熱身的球員竟沒接住隊友傳球，結果這球就硬生生擊中主播的後腦勺，讓她當場倒地消失在鏡頭前。

西班牙《Gol TV》體育主播貝納文特（Mónica Benavent）當時正在場邊連線直播由「兵工廠」（Arsenal）對戰「瓦倫西亞」（Valencia）的歐霸盃四強賽，而場內2名兵工廠隊球員正在進行傳接球暖身，沒想到其中一個球員漏接，這顆球就硬生生地打在貝納文特的後腦勺，她立刻扶著頭倒地，導播也非常迅速地將鏡頭切回棚內。在現場目睹全程的《BT Sport》男記者韓佛瑞（Jake Humphrey）也在推特上分享這段「飛來橫禍」的影片。

貝納文特事後也向觀眾報平安，她笑稱，「我還活著，沒什麼事是止痛藥無法解決的。」不過球迷也擔心，漏接球是不是代表球員狀況不佳，但事實證明，也許這顆驚天一球讓球員繃緊神經，兵工廠順利獲勝，成功晉級歐霸盃決賽。