超愛籃球！金正恩川金二會前要川普「派球星出訪」　金正日想邀喬丹

▲ 羅德曼（右）認為金正恩（左）非常愛護國民，也不如外界所想的嚴肅。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／粽和報導

北韓領導人金正恩是出名的籃球迷，和美國NBA前球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）也有好交情。近來有消息指出，在2月底越南「川金二會」以前，他曾要求美國派出著名籃球員到訪北韓，「以幫助北韓及美國關係正常化。」

美國廣播公司（ABC）援引2名匿名官員說法報導，金正恩在河內峰會前以書面方式提出此要求，目的為增進兩國文化交流，北韓還堅持將其寫入無核化聯合聲明。然而，川金二會最終宣告破裂，以未達任何協議的結局收場；北韓還在一周內二度發射不明飛行物，挑釁意味濃厚。

《紐約每日新聞》指出，羅德曼曾是芝加哥公牛隊的球員，而芝加哥公牛隊剛好是金正恩最喜歡的球隊。羅德曼2013年初次到訪北韓時與哈林籃球隊（Harlem Globetrotters）成員同行，此後也多次會面金正恩，稱他為「一輩子的朋友」。2018年6月12日川金會當天，羅德曼更為此感動落淚。

此外，前美國駐聯合國大使李察遜（Bill Richardson）透露，金正恩的父親金正日顯然也是籃球迷，「當我出訪北韓時，金正日透過他的外務省表示，希望我邀請麥可‧喬丹（Michael Jordan）。」李察遜曾參與美國與北韓談判長達幾十年，認為金正日就如他的父親一般，「他熱愛籃球，也熱愛文化交流。」