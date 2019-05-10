她翻出老媽「泛黃小本子」　尋失散12年幼幼班同學…重逢結局逼哭網友

▲娜塔莉跟奧斯丁兩人因為緣分再度重聚。（圖／翻攝自IG@nata.tatman）

記者陳亭伃／綜合報導

緣分往往都是註定好的，真的來臨擋都擋不住。美國佛羅里達州一對從小一起長大的青梅竹馬，有別於小朋友都只找同性的一起玩樂，兩人卻總是都待在一起，直到後來女方的父母離婚才搬離，沒想到事隔12年後，因為翻到一本「小本子」重新再續友誼，甚至認定對方就是真命天子、天女準備步入禮堂。

根據《CNN》報導，24歲的娜塔莉（Natalie Tatman）和奧斯丁（Austin Tatman），從2歲開始就在幼稚園熟識，形影不離的兩人就連萬聖節要糖果都要手拉手，「當時小朋友都跟同性一起玩，但我們都只要找彼此」，直到5歲那年娜塔莉的父母決定離婚，跟著母親生活的娜塔莉也就搬家到其他州去，於是就和奧斯丁斷了聯繫。

在這段時間中，娜塔莉不曾忘記過自己童年有個這麼棒的玩伴，她回想起自己8歲的時候，曾問過母親「不知道現在奧斯丁怎麼了，但媽媽說如我我想起他，相信奧斯丁也會想起我，但是當時卻沒有辦法找尋。」直到17歲那年，娜塔莉在家中翻出一本舊舊的通訊錄，於是憑著記憶找到當時奧斯丁小時候的地址，並且在FB上面試著找，最後終於在茫茫人海的大頭貼中，「我看到他的照片，一眼就認出他，並且傳訊息跟他聯絡。」

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▲兩人的緣分透過臉書找尋後，再度繼續。

而就是有這樣的巧合，奧斯丁跟娜塔莉的父親住的相當近，於是就在探望父親的同時，兩人也就約定好見面。娜塔莉回想第一次兩人見面，「我們就知道對方是對的人了，過去那些的感覺都回來了」但礙於當時還在念大學，熬過了遠距戀愛後，奧斯丁就在親友的見證下求婚，當時兩人已經交往7年。

在兩人的婚禮上，掛滿童年的照片，更重現小時候的場景，把通訊簿設計成簽名冊，處處都是小巧思，娜塔莉也表示，「如果當時還是跟奧斯丁在同一個地方一起長大，也許一切都會不一樣了。」