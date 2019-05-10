繼父趁妻出門「逼女兒給進入」5年　2親哥不救…跟著爬上床激戰

▲女高中生遭到繼父、哥哥們性侵長達5年。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

家人給予的侵犯，往往是最深沉的痛。印尼萬鴉佬（Manado又名美娜多）日前傳出一起家庭悲劇，一名高中女生長期遭到繼父性侵，甚至繼父在伸出狼爪後被女高中生的哥哥們看到，竟然還邀請血氣方剛的哥哥們一同加入戰局，最終造成女高中生心中永遠的痛，直到上了健康教育課才被老師發現。

綜合外媒報導，這名女高中生的母親離婚後改嫁，自2013年開始，這名變態繼父就開始對女高中生上下其手，甚至趁著母親不在的時候性侵，沒想到就在被女孩的2位親哥哥看到後，非但沒有制止繼父，甚至還受到繼父的引誘，跟著一起性侵自己的妹妹。

女高中生表示，當時只有12歲的時候，繼父就會開始性侵她直到現在，中間曾有一次被哥哥看到，「原本以為哥哥會出手相救」。繼父擔心自己變態的行徑被繼子們揭穿，竟然叫孩子跟著一起性侵，當時血氣方剛的男孩看到妹妹全身裸體，也就克制不了衝動，3人開始時常趁著母親不在家性侵。

最令人髮指的，是在一次性侵過程中，保險套破掉但繼父卻沒有要停止並且在事後強迫女孩吞下避孕藥，而哥哥在性侵時，繼父還會拿手機在旁邊拍攝。

目前23歲及27歲的哥哥已經遭到逮捕，並且坦承確實有性侵妹妹，而且已經有一段時間，甚至有時候爸爸還會加入。法官判定三人變態行徑將加重判刑，判繼父10年9個月徒刑、27歲大哥8年9個月、23歲二哥6年6個月。