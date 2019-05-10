素食主義爸媽堅持餵米漿、燕麥　19個月大無牙女嬰餓成佝僂病

▲女嬰長期吃燕麥與米漿。（圖／示意圖／取自Pixabay）



國際中心／綜合報導

澳洲一對爸媽遵循素食飲食，並讓女嬰在出生後的19個月內都喝米漿、燕麥，有時只搭配豆腐、水果等，導致孩子嚴重營養不良，完全沒有長牙跡象之餘也無法站立。這對夫妻9日在雪梨唐寧中心地方法院出庭，兩人承認沒有照顧好女嬰，造成小孩受到嚴重傷害。

《每日郵報》報導，女童在出生後19個月內被餵食燕麥與米漿，由於缺乏營養還罹患佝僂病，且沒有長牙跡象也無法站立，直到一次癲癇發作後，她才得以從飢餓的情況中脫身。法院得知，孩子如今已3歲，受到妥善照顧，不過身高與體重不成比例。

根據鄰居告訴警方的說法，只有看過夫妻的兩位兒子在後院玩耍，完全不知道還有女嬰存在。一名寄養照顧者透過聲明指出，她首次見到19個月大的女嬰時，對方看起來才3個月大，且體重不到5公斤，沒有牙齒的孩子難以坐起來或翻身，更不用說接觸玩具。

如今，女童可以爬行、站立、走路以及說話，胃口雖然很好但身高不如同齡的孩子；照顧者認為，孩子似乎是想大量儲備熱量，以防未來有所需要。

這對夫妻分別為32與35歲，女童送醫後，母親告訴營養師她的家人都遵循純素飲食，她一天會餵奶一次，女兒早上通常會喝燕麥與米漿再配半根香蕉，午餐則吃塗有果醬或花生醬的土司，至於晚上吃豆腐、飯或馬鈴薯；孩子感到飢餓時會選擇燕麥，有時則補充一點水果或葡萄乾。

這種飲食造成嬰兒嚴重營養不良，包括缺乏鈣質、維生素B12、維生素A、鐵質與鋅等，女童體內的維生素D甚至無法被檢測到。此外，女童2016年出生後，幾乎沒有其他的醫療紀錄，母親不帶她去做基本的檢查，也沒與家庭醫師預約。

女童去年送醫後，院方最初尊重父母的意願，讓孩子維持純素飲食，母親卻認為黃豆「充滿荷爾蒙」，此舉引發醫院的擔憂。警方隨後與孩子的父親交談，詢問對方為何不擔心女嬰身材過於嬌小；父親則認為女生與男生不同，本來就會比較瘦小。

醫師翻閱女童的病例後，竟然發現她沒有接種疫苗，也未進行後續的檢查。女童之後與兩位哥哥被送到寄養單位，現階段則與親戚一起生活，雖然她的體重上升但仍必須接受治療。