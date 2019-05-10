打陀螺、捉螢火蟲…德仁為何是日本史上最「平凡」的天皇？

▲和42年（西元1967年），前任天皇明仁一家子在東宮御所的合影。（東方IC）

圖文／鏡週刊

令和時代到來，而新天皇德仁性格溫厚，且很為他人著想，早已被日本國民公認為品格高潔之人。其實，這和他人生早期經驗不無關係。

時為昭和36年（西元1961年），「德仁皇太子殿下出生後隔年，（明仁）天皇陛下寄來的賀年卡，便洋溢著長男誕生的喜悅。陛下還在卡片上親自寫下皇太子殿下的成長。」高高在上的前任天皇明仁，在舊識織田和雄半世紀前的回憶中，身為一位普通父親深情的一面表露無遺。

「皇太子殿下打陀螺時非常高興，令天皇陛下回想起，小時候自己也非常喜歡打陀螺。陛下還認為，殿下長大後獨立操作陀螺的技術，必能和自己一決勝負」……字裡行間，無不充滿幽默，「美智子皇后也在卡片中留下一筆，展現了伉儷同心，親手養育孩子的姿態。」

這樣的天倫之樂，以往在日本皇室家庭是前所未聞的。明仁還小的時候，日本年幼皇親都會遠離親生父母，交由宮內廳官員扶養，剝奪了他和父親（昭和天皇）同享打陀螺樂趣的機會。而後來明仁結婚生子，一家子仍同居一個屋簷下，乃是身為皇室成員的劃時代之舉。

織田相信，能在雙親之愛中成長，深深影響了德仁皇太子的人格，雖然身分高貴，卻養成了寬闊的心胸。這從後來德仁和父母出遊時，毫無架子地與當地人交流的模樣，便能一覽無遺。

靜岡縣一名現年60歲的普通上班族村上，便有幸和現任天皇同樂，小時候曾和他一起打壘球、捉螢火蟲。昭和42年11月，正在學習院初等科就讀小學的德仁，為了社會課校外教學，參觀了當地濱松市奧濱名湖。翌年起，皇室一家子每年夏天都會來訪此地，直到村上就讀中學2年級。

他後來才知道，原來這在皇室是很罕見的，而感到十分震驚。

當年的小學校長，在提醒學生不要失禮之餘，也希望大家能抱著平常心接待德仁，就像「接待遠道來玩的朋友」一樣。皇室一家子希望自己能對等和百姓互動，不希望獲得特殊待遇。不像現場其他圍觀群眾，孩子們都放鬆地和德仁玩耍，氣氛毫無一絲緊張，就像平常和朋友玩一樣。

到了平成15年（西元2003年），長大的村上和朋友再次接待出席運動賽會的明仁伉儷。多年不見下，他心底十分緊張，德仁便藉由重提童年回憶緩和氣氛。最後，整個行程還足足延長了15分鐘。新天皇的平易近人，可見一斑。

資料來源：日本YAHOO奇摩新聞



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