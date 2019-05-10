時速170km高鐵喊「不想活」破門跳車　命大女僅骨折至少賠70萬

▲ 女子自行駛中的列車上跳下。（圖／公州消防署）

國際中心／綜合報導

南韓日前發生一起驚悚的意外，一名女子搭乘最高時速達305公里的高鐵KTX，竟在行駛中打破車門、將上半身探出車外，對車上服務人員大喊「我不想活了」以後便突然跳車，嚇壞眾人，所幸當時列車正減速進站，女子才沒有慘死輪下，但傷勢嚴重。由於這起事件造成多班列車誤點，女子恐怕還得面臨鉅額罰款。

根據南韓鐵道公社及鐵道司法警察隊，一名32歲女子9日晚間搭乘高鐵，列車於8時45分行駛在五松站至公州站路段時，以緊急用逃生槌將車門玻璃敲破，被正在巡邏的女性服務人員發現。女子當時已經將上半身探出車外，對服務人員喊道「再也不想活了」以後便一躍而下。

當時列車時速約170公里，女子全身嚴重骨折，緊急送醫接受治療，所幸沒有生命危險。事實上，列車經過五松站後便一直以時速將近300公里的速度行駛，由於當時已經接近公州站，速度稍稍放慢，才讓女子幸運撿回一命。

消防當局指出，前往救援時發現女子人在軌道外，但通常若從自行駛中的列車上跳下，很容易被捲進車輪下。鐵道公社人士說明，女子是被列車行進中的強風影響，才會落在軌道外。

這起事故造成12班列車誤點，最長誤點1小時24分鐘。誤點超過20分鐘的列車共有6班，乘客共1108人，鐵道公社料須賠償2700萬韓元（約新台幣71萬元）。該公司預計先賠償受到影響的乘客，後續再向跳車的女子求償；且女子還得支付打破車門的賠償金。

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