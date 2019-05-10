小學生「書包爬出百蟲」同件衣服穿7天臭掉　打開家門全是蟑螂

▲孩子的書包內爬出許多蟲。（示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國佛州33歲母親史蒂文森（Jessica Stevenson）未注意家中的整潔狀況，甚至沒有提供孩子足夠的食物，日前被指控5項虐待兒童的罪名。事件之所以曝光，是學校員工發現史蒂文森的3位孩子發出難以忍受的惡臭，除此之外還有人的書包爬出「數百個蟲子」。

根據聖羅薩郡（Santa Rosa County）警長辦公室報告指出，史蒂文森育有5名年齡為5到14歲的小孩，大家住在骯髒的家裡。一名學校人員發現史蒂文森就讀小學二年級的女兒有明顯體味，且4月時有一整周都穿同樣的衣服，甚至有孩子的背包爬出「數百隻蟲」，對此感到非常沮喪。

學校人員將事件通報給佛州兒童與家庭部門，警方接著前往史蒂文森家中，發現裡面充滿著蟑螂，床墊、廚房鍋碗瓢盆以及櫥櫃與冰箱內部都能見到蟲，此外地上有貓的排泄物，到處都是垃圾，孩子也沒有可以吃的食物，牛奶與雞蛋都變質，唯一乾淨的區域是母親的臥室。

據了解，學校人員給予孩子乾淨衣物並拿走舊衣時，發現上面沾有汙物、排泄物與尿液，且小孩想不起來上次洗澡是什麼時候。然而，警方卻發現史蒂文森自己的房間很乾淨，衣櫥放著洗好的衣服，旁邊還有液晶電視。

史蒂文森於3日被逮捕，隔日交保獲釋，如果在5項罪名中被判有罪，恐怕面臨最高25年徒刑，她暫時無法聯繫孩子。對此，她坦承確實要改善家中衛生環境，但自己是低收入單親媽媽，這些法律費用讓生活更加艱難，她還要養5個孩子，「我不是壞母親，我盡我所能並努力工作。」