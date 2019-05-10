慎入！男童「水龍頭式烙賽」冒泡還發啵啵聲　2300萬網友笑翻：開水滾了

▲ 小男孩剉屎發出「啵啵聲」還冒泡，嚇壞一旁老爸 。（圖／翻攝自Facebook／ Antonio Nealey）

國際中心／綜合報導

「啵啵啵啵啵…」美國一段影片近日在網路上瘋傳，畫面中可以看見一個身穿黑色衣服、白色褲子的小男孩坐在床上，儘管包著尿布，不過大便卻像轉開的水龍頭一樣，不斷從褲頭流竄出來，一邊冒著氣泡，還伴隨著「啵啵」的聲音。驚悚畫面讓老爸看了哭笑不得，無奈將畫面拍下PO上網，讓網友看了直呼「這是開水在滾吧！」

「在哪裡能關掉這個夭壽的開關啊！他都在冒泡泡了耶！不~~~」住在新墨西哥州（New Mexico）Rio Rancho的網友尼利（Jauver Antonio Nealey）4日在個人臉書發佈一段影片。只見有個小男孩背對著鏡頭坐在床上，似乎是肚子突然不舒服，儘管已經包著尿布，但滿滿的排泄物還是像水龍頭一樣，在發出一連串「啵啵聲」的同時，不斷從褲子湧出來，一路滴落在床單上，甚至不時冒出幾個泡泡，讓目睹這超驚嚇畫面的老爸嚇得直呼「我的天啊！」

這段影片放上網不到一個禮拜，就獲得超過2300萬次觀看，32萬次分享以及21萬多則留言，網友們紛紛在影片下方留言，「這影片一定要讓更多人看到，而且還要開聲音」、「這聲音…是開水煮了吧！」「其實這屎還有點像義大利麵肉醬…」、「隔著螢幕都聞得到味道了…」、「他到底是吃了什麼，怎麼會剉屎發出這種聲音還冒泡」、「這也太噁了吧，看到要吐了！」「這真的是所謂的『屎在滾』了哈哈。」