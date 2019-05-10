A片商推「令和首位女優」大原向葵　逆天長腿甜笑...網封「暗黑趙麗穎」

▲ 成人影片商推出「令和女優」大原向葵。（圖／翻攝IdeaPocket官網）

國際中心／綜合報導

隨著日本進入「令和時代」，全國各地吹起一陣「告別平成、迎接令和」風潮，各行各業也看準商機，紛紛祭出「令和風」相關商品。就連成人影片界也不例外，就有A片商推出「令和第一位新人女優」—大原向葵，甜美的臉蛋加上169公分、D罩杯好身材，被網友喻為「暗黑版趙麗穎」。

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▲大原向葵擁有模特兒般的好身材 。（圖／翻攝IdeaPocket官網）

據了解，大原向葵是日本AV片商IdeaPocket（アイデアポケット）在五月推出的女優，片商強調她是「令和元年女優」，甚至特別以「爽美」來形容她。大原向葵的外型就像藝人一樣相當驚艷，本人甚至遠比封面照還要漂亮許多。憑藉著一雙圓滾滾的大眼睛、清純甜美的笑容，加上媲美模特兒般的大長腿和D罩杯好身材，讓她短時間內就收穫大批粉絲。





▲ 大原向葵笑容清純甜美，本人比封面照還要漂亮許多 。（圖／翻攝IdeaPocket官網）

AV專欄作者「一劍浣春秋」更撰文提到，大原向葵不只是外型條件好，她的演出技巧也展現出一定水準，不像是個任憑男優駕馭的木頭人，所以打從作品剛上架，她就馬上橫掃千軍，登上了日本FANZA銷售排行榜的單日冠軍。

「一劍浣春秋」也表示，一般新人的威力能維持多久，這很難說，但至少大原向葵的第一步已經走得相當順利，如果再有大型事務所在背後經營，「我’相信她的未來真的不可限量啊！」

▼ 大原向葵的作品一推出，就登上了日本FANZA銷售排行榜的單日冠軍 。（圖／翻攝IdeaPocket官網）