雙腿大開半露奶！AV女打開特斯拉「自動駕駛」加持激戰…衝Pornhub熱搜第一

▲美國AV女星決定在特斯拉上拍A片。（圖／翻攝自Twitter／@TaylorJacksonxx）



國際中心／綜合報導

美國一名AV女優某天讓男友開著她的特斯拉（Tesla）上路時，突然心血來潮想「來一發」，靈機一動決定將特斯拉的全自動駕駛打開，這樣就不必分心開車，也能在車子行進中盡情享受性愛，並將全程用手機錄了下來。事後他們到色情網站Pornhub上搜尋，發現過去從來沒有人這樣嘗試過，因此影片上傳後讓她「一炮而紅」，她也開心地在推特上發文，「我讓#Tesla成為Pornhub熱搜榜第一名啦！」

請繼續往下閱讀...

▲影片衝上色情網站熱搜第一名。（圖／翻攝自Twitter／@TaylorJacksonxx）



現年19歲的泰勒（Taylor Jackson）現在自稱「特斯拉•泰勒」（Tesla Taylor）。她表示，當時跟男友在公路旅行的路上，突然想在車上做愛，由於開在筆直的高速公路上，所以他們決定試試看特斯拉的全自動駕駛功能，並將做愛的過程全部錄下來，「那時候路上車子超多，很多車都從我們旁邊開過去。」泰勒說，當她與男友拍完影片後，在色情網站Pornhub查了關鍵字「特斯拉」（Tesla），發現竟然沒有人上傳過相關影片，她把影片傳上去之後，竟也成功吸引觀眾目光。

這段影片在色情網站上造成一陣瘋狂，Pornhub小編還在Instagram放了一張影片截圖，並tag特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）說，「報告馬斯克，自動駕駛時真的沒辦法兩手放在方向盤上。」泰勒則表示，即便是全自動駕駛，這麼做還是有點危險，因為當她與男友動作太激烈時，曾一度關閉自動駕駛，但她也說，「看來是該再拍一支的時候了。」