金正恩連射2枚笑開懷　韓美共同研判「短程飛彈」恐違安理會決議

▲朝中社報導，金正恩9日指導人民軍展演及西部戰線防禦部隊火力打擊訓練。（圖／朝中社）

國際中心／綜合報導

繼4日無預警試射武器以後，北韓9日下午4時半在平安北道龜城市連續發射2枚不明飛行物，南韓軍方判定為短程飛彈，但外媒報導，美國國防部將範圍縮小，認為是聯合國安全理事會決議禁止北韓發射的彈道飛彈。

南韓軍方人士今（10日）召開記者會表示，目前認為北韓9日發射的是短程飛彈，這是南韓與美國的共識；雖然美媒報導多指其為彈道飛彈，但這並非五角大廈官方說法，只確定是小型短程飛彈。此前，五角大廈9日聲明指出，北韓周四稍早在西北部地區試射多枚彈道飛彈，往東飛行超過300公里後落海。

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▲ 北韓無預警發射飛彈。（圖／朝中社）

韓美在分析北韓發射體上出現分歧，南韓國防部人士表示，「我方從未說過並非彈道飛彈，但現階段認為是短程飛彈。」當被問及其為彈道飛彈還是巡弋飛彈時，軍方人士則表示，「目前只能說是短程飛彈。南韓及美國還在進行分析，未來會再公布結果。」

針對北韓9日及4日試射的是否為相同飛彈，南韓軍方也語帶保留，僅透露4日及9日的發射體雖外型相似，但飛行特性相異，且前者使用車輪型移動式發射台，後者的發射車則是軌道型；韓美情報當局正審慎分析。

若9日發射的飛行物如美媒所述，屬彈道飛彈，便是北韓自2017年11月29日發射火星-15型彈道飛彈以來，時隔1年5個月首度違反聯合國安理會決議。安理會2017年12月一致通過第2397號決議，針對北韓一系列飛彈試射及核試驗實施實體經濟制裁及商業制裁。